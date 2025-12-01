U tempu in Corsica
Les pluies qui affectent l'est de l'île tôt le matin s'estompent pour laisser place à de belles éclaircies dans la matinée. Sous l'effet d'n faible vent de nord-est les températures maximales atteignent 17/18 degrés.
(Françoise Geronimi)