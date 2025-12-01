CorseNetInfos
ASEPT Cors et CPIE A Rinascita : Mon territoire, ma santé, mon patrimoine  04/11/2025

L'ASEPT Corse et le CPIE A Rinascita organisent mercredi 12 novembre, de 13h30 à 16h30, une balade découverte du patrimoine à Erbajolo.
Cet atelier de prévention, destiné aux retraités, encadré par une guide de moyenne montagne, mêle patrimoine, faune, flore et toponymie, et représente l’occasion idéale de prendre un bol d’air, d’enrichir ses connaissances sur l’environnement local et de partager un moment convivial en pleine nature.
Le rendez-vous est donné donc à 13h30 à l'église d'Erbajolo, pour un parcours accessible de 4,2 km avec un dénivelé de ±200 m.
Pour profiter pleinement de l’expérience, pensez à vous équiper : bonnes chaussures, 1 à 1,5 L d’eau, protections météo, pansements, bâtons de marche…
Inscription obligatoire et participation gratuite pour les plus de 60 ans.
Cliquez ici : https://urlz.fr/uW5m
Ou par email à l'adresse info@asept-corse.fr
Ou par SMS au 07 60 80 61 25 (en précisant le thème, le lieu de l'atelier et vos coordonnées).

