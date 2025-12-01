Le Grimoire d’Elfie T6 – Une aventure en Corse présentée au festival BD d’Ajaccio ce week end

À l’occasion du Festival BD d’Ajaccio qui se tiendra ce week-end, les scénaristes Audrey Alwett et Christophe Arleston ainsi que la dessinatrice Mini Ludvin seront présents pour présenter le nouveau tome du Grimoire d’Elfie — une série jeunesse devenue un véritable phénomène (plus de 500 000 exemplaires vendus).

Ce sixième tome, en librairie ce mercredi 5 novembre, se déroule en Corse, où Elfie et ses sœurs poursuivent leur voyage à bord de leur bus-librairie.

Entre traditions insulaires, paysages sauvages et légendes locales, cette nouvelle aventure rend un bel hommage à la culture et à l’imaginaire corse.

Les trois auteurs, ont d’ailleurs souhaité présenter ce tome à Ajaccio, une manière de célébrer cette rencontre entre leurs racines méditerranéennes (Les 3 auteurs ont un lien avec le Sud de la France) et le décor du nouvel album.

Le Grimoire d’Elfie est une série jeunesse publiée aux éditions Drakoo, écrite par Christophe Arleston et Audrey Alwett, et dessinée par Mini Ludvin.

Entre aventure, émotion et magie du quotidien, elle séduit enfants, parents et enseignants depuis sa création.

