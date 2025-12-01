A màghjina - L’oru di vaghjime nant’à Corti
À l’entrée de l’hiver, Corte se pare des teintes dorées du “vaghjime”. Les vignes, les châtaigniers et les pentes du Tavignanu s’embrasent sous la lumière claire de fin d’après-midi. Entre la citadelle et les montagnes, la ville universitaire retrouve la sérénité des jours calmes.
