Bastia - Conférence sur la « French Connection »

Ce jeudi 13 novembre à 18 heures, à l’auditorium du Musée la Société « Les amis du musée de Bastia » propose une conférence de Jacques de Saint Victor intitulée: « Les loups de Tanger ou la naissance de la « French Connection »

C’est la plus vieille organisation française de trafic de drogue dont on connait surtout la fin dans les années 1970, grâce au film « French Connection », mais on ignore sa naissance à partir du trafic de cigarettes au début des années 1950 à partir du port franc de Tanger. Jacques de Saint Victor évoque, à partir d’archives inédites, ce monde méconnu de ces trafiquants dont la plupart appartenaient au monde des gangs corso-marseillais et dont la puissance faisait trembler les mafieux sicilo-américains. Il s’agit d’une évocation des Parrains à la française.

Jacques de Saint Victor a commencé sa carrière comme avocat et chargé de cours à la Sorbonne, puis il est devenu journaliste au Figaro. Après son doctorat en histoire du droit, il quitte le journalisme pour l’université, il est professeur des Universités à la Sorbonne Paris nord, tout en restant chroniqueur au Figaro littéraire. Auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire des idées politiques, notamment de la pensée libérale, des systèmes de droit et de la criminalité organisée, Il est membre du comité de rédaction de la revue « Cités » et co-rédacteur en chef de cette revue et membre du comité de rédaction de la « Revue des deux mondes »