Ce samedi 8 novembre c'est la 5e édition du Trophée des Restos du Coeur qui est au programme des greens de la route de Bonifacio. Le coup d'envoi aura lieu dès 9 heures, en shot gun, pour un parcours sur 18 trous en stableford, alors qu’à 14 heures commencera la compétition en scramble à deux sur 9 trous. Comme de coutume, le classement Net prévaudra sur le Brut lors de cette journée où la solidarité sera plus que jamais de mise.
Pour de plus amples informations ou bien pour s'inscrire il convient de contacter le Golf de Lezza au 04 95 72 06 89 ou bien au 06 19 45 36 08 ou bien encore sur le site: golfclubdelezza.com
