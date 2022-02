Ajaccio : le cinéma Ellipse renoue avec le public

Malgré la pandémie de Covid-19 et en dépit des 11 mois de fermeture sur les deux dernières années, en Corse, comme sur le continent, les salles obscures semblent sortir la tête de l’eau avec une fréquentation dynamique en ce début 2022 qui reste cependant inférieure d'environ 25% par rapport à la même période avant la crise sanitaire.



Pour Michel Simongiovanni, gérant du cinéma Ellipse d'Ajaccio, c'est l'heure du bilan « en plus d'une perte de 300 000 euros de chiffre d’affaire pour l’année 2020, il y a eu des dégâts au niveau humain. Nous avons perdu beaucoup en valeurs relationnelles. Même pendant les périodes d’ouverture, les gens avaient peur de revenir. Ou pas envie d’être confrontés à des restrictions gâchant leur moment de loisir. Nous avons également perdu un tiers de notre équipe. Certains ont eu des doutes sur leur avenir professionnel et ont préféré partir.».



Si les longs mois de fermeture de 2020 avaient déjà lourdement pesé sur le bilan du cinema, aujourd'hui, l'interdiction de vente de confiseries, qui représente un tiers de recettes, pèse également sur le fonctionnement de la structure. Mais la levée des restrictions sanitaires annoncée par le gouvernement il y a quelques jours est une lueur d’espoir pour Michel Simongiovanni qui confie en une "renaissance des salles obscures".



Le monde d’après



Conscient qu’il y aura un avant et un après-civid et que les habitudes et les comportements des spectateurs ont changé, Michel Simongiovanni se dit quand même enthousiaste sur la reprise de l’activité de l’Ellipse dont la programmation des prochains mois est très ambitieuse. « Nous espérons surtout pouvoir reprogrammer les rencontres, ce qui est l’ADN même de notre cinéma. Que le public puisse rencontrer des personnalités du cinéma. Qu’il puisse boire un verre après une séance… », indique le responsable du cinéma.



Une belle programmation pour renouer avec le public



Sous réserve d’une stabilité de la situation sanitaire, le programme du printemps s’annonce éclectique.

Au mois de mars aura lieu le festival « Addiction à l’œuvre », en partenariat avec le musée Fesch ainsi que les « Rendez-vous des docs » autour de la Palestine. L’évènement national « Printemps du cinéma », avec les entrées à 4 euro est également annoncé pour avril.



En attendant, le public peut d’ores et déjà profiter de l’affiche de ce mois de février, avec notamment un cycle dédié au journalisme (le 4e pouvoir) construit à l’occasion de la sortie du dernier film de Thierry de Peretti, « Enquête sur un scandale d’Etat ». Le réalisateur présentera d'ailleurs samedi 12 et samedi 19, deux films de sa sélection en rapport au thème.



Le public pourra également participer ce 12 février une soirée en partenariat avec le Pôle Surdité de Corse.