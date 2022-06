Ajaccio : le Pavillon bleu flotte au-dessus du port Charles Ornano

Le palmarès 2022 des "Pavillon bleu " a été dévoilé, il y a quelques jours. Remis chaque année aux ports de plaisance et aux communes pour les plages, qui mettent en œuvre, de manière permanente, une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains, le fameux label a été attribué cette année à 419 plages et 117 ports sur l’ensemble du territoire national. Et la Corse est bien représentée, avec une nouvelle labélisation , celle du port Charles Ornano d'Ajaccio. "Ce label reconnaît les engagements du port en faveur du développement durable, tels que les actions menées en direction de la biodiversité et la lutte contre les déchets, la protection du littoral, la sensibilisation du public à travers des animations organisées", mentionne la municipalité dans un communiqué qui rappelle que "le port s’est inscrit depuis 5 ans dans une démarche environnementale vertueuse au travers de nombreuses actions de préservation de la qualité des eaux portuaires mais aussi avec des actions de sensibilisation auprès des usagers sur les gestes de bonnes pratiques".