Ajaccio : le « Caldaniccia Day » se poursuit ce samedi

De nombreuses animations sont prévues afin de récolter des fonds à destination du refuge de Caldaniccia. Plus vieux refuge de Corse, Caldaniccia, ouvert il y a 56 ans, accueille plus de 300 animaux par an avec des factures vétérinaires avoisinant les 40 000€. Le « Caldaniccia Day », événement incontournable et indispensable au bon fonctionnement du refuge, est de ce fait très attendu par Evelyn Esteban, responsable du refuge, car il permet de boucler les factures vétérinaires chaque année. « Les vétérinaires l’attendent également avec impatience » plaisante la responsable.



Pour cette première journée, ce sont les enfants des centres aérés des quartiers d’Ajaccio qui ont ouvert le bal ce vendredi matin au palais des congrès. Ce sont environ 250 enfants âgés de 6 à 11 ans qui étaient présents dès le début d’après-midi pour l’exposition des œuvres qu’ils ont tout spécialement créées pour l’occasion. « On travaille sur l’année avec ces enfants et nous leur demandons de réaliser des sculptures à l’effigie des animaux. Ils travaillent en groupe et réalisent l’animal de leur choix en pâte à sel, papier mâché ou encore avec des objets recyclés. Cela leur permet d’échanger avec leurs animateurs sur les animaux, de les sensibiliser à la cause animale ». Les plus jeunes réalisent eux des dessins pour participer à ce concours dont la remise des prix a eu lieu après un spectacle qui leur était dédié.



En début de soirée, un spectacle de danse du studio d’Alizée et Grégoire Lyonnet avait lieu. 400 personnes étaient présentes dans une salle pleine. « Là encore, les recettes du spectacle sont entièrement reversées au refuge, Alizée et Grégoire nous font un beau cadeau », se satisfait Christine Montagono qui mène à bien cet événement par amour pour les animaux.