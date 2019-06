Ajaccio : la voile enfin accessible aux personnes handicapées

C’est à l’occasion de l’événement nautique d’Ajaccio, les « premières voiles » qu’a été dévoilé un des deux bateaux spécialement équipés pour recevoir des personnes en situation de handicap.

« Les premières voiles d’Ajaccio ont été initiées pour regrouper plusieurs régates sur trois jours et accueillir un maximum de personnes, scolaires, régatiers, etc, a expliqué Alain Fichou, président de la société nautique. Le nautisme a aussi vocation à accueillir du public toute l’année. Malheureusement ce sport n’était pas accessible à tous. Nous avons donc voulu y remédier en nous dotant de bateaux équipés pour le public handicapé ».

Un bateau a donc été présenté sur le port Tino-Rossi. Deux sièges adaptés pour les handicapés y sont installés. Le bateau est assez grand pour y accueillir aussi deux personnes valides. En effet, pour des raisons de sécurité, chaque personne en situation de handicap sera obligatoirement accompagnée. Un tel équipement ouvre le champ des possibles à ceux qui n’avaient pas accès à la voile. Un manque pour une ville balnéaire comme Ajaccio qu’a voulu compenser la société nautique grâce au co-financement de la fédération française de voile.



Afin de baptiser le bateau, la société nautique a choisi une marraine bien concernée en la personne d'Isabelle Feliciaggi, élue municipale, adjointe déléguée au handicap et à l’accessibilité. C’est accompagnée du maire Laurent Marcangeli, que cette dernière a donc symboliquement coupé le cordon tricolore sur le bateau.

« J’ai été très émue lorsqu’on m’a proposé d’être la marraine de ce bateau. Cela étoffe l’offre de sport adapté à Ajaccio avec le hand et le basket. Aujourd’hui la voile sera aussi un sport accessible. Le sport représente l’inclusion par excellence. Par ailleurs, la voile est une activité qui nécessite concentration et réflexion. C’est une très bonne activité pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques ou autistiques ».

La mairie a servi de relais en transmettant l’information à l’ensemble des associations qui s’occupent de personnes handicapées. Certaines ont d’ores et déjà pris contact. Il s’agit donc d’une avancée humaine et sportive dans la cité impériale. « Ce sont peut-être de petits gestes pour certains, a souligné le maire, mais c’est en les multipliant que l’on ouvre des voies et que l’on crée des perspectives. La municipalité sera toujours aux côtés de ce type d’initiative surtout lorsque cela concerne des sujets qui n’apportent pas de débat ».