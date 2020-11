Ajaccio : la résidence Pietralba 1 sera entièrement réhabilitée

L’Office Public de l’Habitat de la CAPA a présenté les travaux de réhabilitation de la résidence Pietralba 1 à Ajaccio. Ce parc de logements sociaux regroupe cinq bâtiments de plus de quarante ans. Plus qu’un coup de jeune, il s’agit de redonner un second souffle à ce quartier en remettant notamment aux normes des équipements obsolètes ou trop usés. « La tâche est ambitieuse, il faut certes y mettre le temps mais nous allons aboutir à réhabiliter ces 253 logements » , a expliqué Basiliu Moretti, le président de l’OPH .

La résidence a, déjà, fait l’objet de rénovations depuis 2002 avec des travaux sur les parties communes, des aménagements extérieurs, le remplacement des ascenseurs et la réfection de l’étanchéité des bâtiments.

Les travaux se dérouleront selon un calendrier précis prévisionnel à compter du 30 novembre jusqu’à fin juin 2022.

Les halls d’entrée de la résidence seront rénovés avec murs et sols remplacés mais aussi avec la mise en place d’un éclairage de qualité et de sécurité. Un local accueillant le public sera également aménagé afin de renforcer le lien social des habitants du quartier faisant ainsi écho à l’une des missions de l’OPH qui est d’encourager la mixité sociale. L’extérieur sera aussi au programme avec, entre autres, le réaménagement des parkings (marquage au sol, création de stationnement deux roues et PMR) et la rénovation des toitures.





Du côté des logements eux-mêmes, là aussi, beaucoup de travaux sont planifiés qui devraient considérablement améliorer la vie des futurs habitants et de ceux déjà présents qui cohabiteront donc quelques temps avec les ouvriers afin d’avoir un appartement conforme, fonctionnel, sécurisé et bien isolé.

« Nous remplacerons les portes palières ainsi que les menuiseries extérieures, a détaillé Michèle Orlandi, directrice générale de l’OPH du Pays Ajaccien. Par ailleurs, les sols seront changés et les ouvriers effectueront une mise en sécurité du gaz ainsi que du réseau électrique ».





Compte tenu de la période particulière liée à la crise COVID-19, un protocole sera mis en place afin de garantir la sécurité sanitaire des ouvriers et des locataires. Un vaste chantier est donc attendu sur la résidence Pietralba 1 qui devrait entièrement réhabiliter ce quartier ajaccien.