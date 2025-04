Ajaccio : la phase de tests du téléporté démarre avec l’installation des premières cabines

C’est un nouveau coup d’accélérateur que vont connaître les travaux du téléporté d’Ajaccio, avec l’installation des quatre premières cabines, soit une « grappe », selon le jargon utilisé. Après la mise en place du câble définitif ces dernières semaines, et après avoir obtenu les diverses autorisations nécessaires — dont la dernière en date, un arrêté préfectoral —, le chantier va désormais entrer dans une phase concrète, avec le lancement des tests et l’installation des premières cabines destinées à accueillir le grand public à partir de septembre prochain. Ces cabines pourront transporter 12 passagers simultanément et seront proposées toutes les 30 secondes pour relier Saint-Joseph à Mezzavia en 12 minutes.



Une mise en service prévue pour septembre 2025

Ces essais, qui vont s’étaler sur plusieurs semaines jusqu’à la mise en service du téléphérique, sont indispensables pour garantir la fiabilité technique et la sécurité de l’équipement. De son côté, la CAPA indique que « les travaux entrent dans leur dernière phase avec la mise en place de cette première grappe de cabines, pour une mise en service et un lancement toujours prévus pour septembre 2025 ». Dès cette semaine, les Ajacciens pourront ainsi découvrir de manière plus tangible le fonctionnement du téléporté Angelo. Après cette phase de test, une période dite de "mise à blanc", sans passagers, sera nécessaire pour peaufiner les derniers réglages et valider la sécurité de l’ensemble du système. Après l’homologation définitive par le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) — établissement à compétence nationale rattaché au ministère de la Transition écologique —, « Angelo » pourra alors accueillir ses premiers voyageurs.