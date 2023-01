Ajaccio : la mobilisation pour sauver le GFCA s'intensifie

Après la SAOS évoquée la semaine dernière, c’est de l’avenir de l’association GFCA, qui gère l’aspect sportif et notamment l’équipe une, dont il a été question. Près de 200 personnes avaient pris place dans les travées du stade Ange-Casanova. Sur la pelouse, Anthony Alessandri, éducateur, Robert Bonardi, manager général, Jérôme Lemoigne, l’un de ses adjoints et Louis Poggi, joueur de la N3 et emblématique élément « rouge et bleu », ont pris la parole afin d’évoquer, à quelques jours d’un nouveau rendez-vous, sans doute crucial, auprès du Tribunal de Commerce.



Si l’inquiétude s’est lue sur les visages de tous, la nécessité de sauver l’entité GFCA et pour cela d’en mobiliser l’ensemble des forces vives, a prédominé. Il a donc été question, en premier lieu, de la situation de l’association, dont malgré toutes les rumeurs qui circulent, le montant de la dette reste inconnu. « Nous allons faire le point sur son fonctionnement futur, précise Anthony Alessandri, ancien joueur et aujourd’hui éducateur, nous avons pris acte que l’association était à l’arrêt et nous devons nous mettre en ordre de marche pour la remettre sur pied. »



Maître Stéphane Nesa, avocat-conseil, accompagnera le club dans cette démarche. Un commissaire had oc sera en charge de convoquer les membres de l’association afin d’établir un nouveau bureau et d’élire un nouveau président. Le bureau devra administrer le club. D’ici quinze jours, une nouvelle SG devrait faire avancer cette initiative. « L’objectif, ajoute l’éducateur, va consister à faire avancer le club afin de continuer à maintenir les catégories de jeunes. Pour l’heure, il est question de sauver l’entité GFCA qui symbolise tellement de choses au niveau historique et sportif. »

Au niveau sportif, justement, l’incertitude demeure elle aussi en ce qui concerne l’équipe une. « Nous sommes dans l’attente de savoir si l’on pourra repartir même sans des joueurs sous contrat, souligne Robert Bonardi, avec des éléments amateurs et des ambitions différentes. Cela nous permettrait tout de même de poursuivre le championnat et de vivre. Au niveau des jeunes, on va mettre tout en œuvre pour finir ce que l’on a commencé et finir la saison. Les objectifs restent les mêmes, maintien pour les U17 nationaux, accession pour les U19 et la progression des jeunes dans l’ensemble et de faire en sorte qu’ils ne ressentent pas trop les difficultés du club. »



Enfin, c’est Louis Poggi qui a pris la parole évoquant, en tout premier lieu, la mission de sauver un club historique de la Corse menacé de disparition. « Il faut une union sacrée de tous, argumente-t-il, il ne s’agit pas de se reposer sur telle ou telle personne. C’est l’ensemble du GFCA qui doit se mobiliser afin de sauver le club.On n’était pas voués à être là aujourd’hui. Il y a 340 gamins à sortir de là. On était venus pour bâtir un projet, c’est peut-être fou mais j’y crois encore... »



Le prochain rendez-vous devant le Tribunal de Commerce d’Ajaccio prévu la semaine prochaine devrait permettre d’en savoir plus. En attendant, la mobilisation s’amplifie un peu plus chaque jour...