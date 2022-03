Ajaccio : la magie de la Ville dans les yeux de François Romeï

Sous un titre évocateur, « Ajaccio c’est magique », les promesses sont tenues, et les Ajacciens venus samedi 12 mars dans les locaux de l’OIT sont nombreux à s’émouvoir devant les photos d’un Ajaccio qu’ils ont connu, et qu’ils vivent au quotidien.



À travers une série de clichés représentant l’Ajaccio d’avant, et actuel, l’émotion est palpable. Jacques et Anita par exemple, un couple de retraités ajacciens venus « par curiosité » après une visite au marché, n’ont pas été déçus de la visite. « C’est fantastique ! j’ai bien connu l’époque où le lavoir que l’on appelait « A funtanella » faisait l’angle de la R ue sœur Alphons e » s ’émeut Anit a .

« Et je me souviens très bien du quai Grandval et de son enfilade de calèches ! Mon oncle en avait une ! il accompagnait les mariages, les communions ! Quelle époque », ajoute-t-elle avec nostalgie sous l’acquiescement de son mari, Jacques.





Ajaccio sous tous les angles : c e que souhaite mo ntrer le photographe ajaccien François Romeï qui expose pour la deuxième fois son travail. « On a l’habitude d e photographier les sanguinaire s , la place Miot … oui ce sont des endroits fantastiques, on le sait ! Mais je voulais montrer que le reste de la Ville n’est pas en reste » ! explique le photographe qui a posé son regard sur les différents quartiers de la Ville comme s'ils étaient des villages, avec des clichés fixant la magie de lieux assez inhabituels.

Un coucher de soleil sur l es tours des saline s , avec en arrière-plan le Mont-Gozzi et ses couleurs de feu, ou encore un lever du jour à Saint-Joseph, avec des lumières … magiques ! « il fallait les capturer ces clichés ! Quelle que soit l’époque, mais aussi le quartier ! » se félicite le photographe.



À travers 45 photographie s , Ajaccio s’apprécie sous tous les angles. V u d’en haut, vu de la mer … et aussi jusqu’à la dernière demeure, avec la représentation pudique du « Canicciu », le cimetière de la route des Sanguinaires , qui est pour la plupart des ajacciens, le dernier voyage de la vie.



Sous fond de musiques corses d’une autre époque, l’émotion et la magie étaient bien au rendez-vous ce samedi 12 mars entre public, photographes amateurs, et élus du pays ajaccien, fiers de l’engouement provoqué. « Nous voulions rendre hommage au P ays ajaccien et ses habitant s », indique Christelle Combette, présidente de l’OIT, avant d’inviter les personnes présentes à un moment de convivialité autour d’un buffet.



Une exposition à découvrir du 12 au 26 mars dans les locaux de l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays ajaccien .