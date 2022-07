Ajaccio : la grève au centre de tri de La Poste se poursuit

Entamée il y a une semaine, mercredi 29 juin, la grève des salariés du centre de tri d'Ajaccio, qui bloque la réception, le tri et l'acheminement des lettres et colis vers les établissements distributeurs de la Corse-du-Sud, se poursuit.



À l'appel unitaire de la CGT et du STC , les salariés de la structure de Campo dell ' Oro dénoncent essentiellement la réorganisation du travail et notamment le manque d'effectifs. Des négociations ont été engagées avec la direction, mais la situation reste au point mort.

La CGT indique ce mardi soir que "à la lecture du protocole de sortie de conflit, les agents grévistes ont décidé de maintenir le mouvement de grève." En effet "le manque de confiance alimenté par le manque de considération est toujours présent" et c'est pour cette raison, donc, que le préavis départemental du jeudi 7 juillet est maintenu.



Mobilisés depuis une semaine, date d'effet de leur préavis de grève, ces agents ont plusieurs revendications qui ont pu être exposées à la direction lors de plusieurs rencontres. Le différend concerne essentiellement la réorganisation du travail et une question d'effectif.

"L à où il faudrait 15 agents pour que ça fonctionne normalement, il n'y a que 8 ave c une obligation pour les salariés de devoir remplir des missions non dévolues." Indiquait il y a quelques jours Rudy Albertini , d élégué CG T, à propos des choix de la direction .



Les propositions avancées jusqu'à présent par la direction ne sont pas suffisantes pour les grévistes qui demandent à La Poste de revoir sa position "sur la demande de compensations de la salle et des négociations de sortie de fin de conflit."