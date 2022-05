Ajaccio : la fête du réemploi c'est ce weekend

Rien ne se perd, tout se transforme. C'est a partir de ce constat que la CAPA a décidé d'organiser la fête du réemploi, une matinée de partage où la réparation, la création et la réutilisation des objects du quotidien seront protagonistes. "L’objectif est en de ce évènement est, certes, de partager les objets mais aussi les bonnes pratiques et favoriser le réemploi, le recyclage et faire découvrir au public les initiatives en Pays Ajaccien en matière d’économie circulaire." indique la communauté d'agglomération dans un communiqué.Rendez vous le samedi 21 mai 2022, de 8h30 à 12h30, à côté du parc pour enfant à Mezzavia