« Vous accepteriez qu’un membre de l’opposition puisse siéger dans le conseil d’administration de la SPL ? », demande-t-il d’emblée. Car pour l’élu du Partitu di a Nazione Corsa, certains mécanismes paraissent « curieux » et jettent « l’opacité » sur la SPL. « Il y a des bâtiments d’abord prévus pour la location qui ont été rétrocédés à la ville, aujourd’hui on rétrocède le ‘miroir d’eau’… », relève Jean-François Casalta. « Je ne veux pas jeter la suspicion, mais on s’interroge. » Outre la lisibilité, un autre point préoccupe l’avocat, celui des finances. « Les ressources ne sont pour l’instant qu’éventuelles », s’alarme-t-il. Jean-François Casalta considère que le PTIC, sur lequel la Ville compte s’appuyer, constitue un recours précaire. « On a parfois et même souvent été déçus par les annonces de l’État », pointe l’élu. « Quand je vois un niveau d’endettement de 17,5 millions d’euros et quand j’ai du mal à mettre les ressources en face, je m’inquiète. Cela nous parait flou et nous avons besoin d’explications », conclut-il.



Le volet financier, c’est aussi ce qui inquiète Jean-André Miniconi, du groupe Aiacciu Pà Tutti. « 40 millions d’euros, 50% de subventions, 25% participation de la mairie, 25% de recettes, et dans ces recettes, la seule dont on soit sûr, c’est la vente de la halle des marchés », détaille-t-il. « Dans ce montage financier, vous avez mis 7 300 000 euros de la citadelle, vous n’êtes pas sûr de les avoir ! » C’est donc avec une grande réserve que Jean-André Miniconi accueille lui aussi cette délibération. « Il n’y a pas de jugement de valeur, je sais que ce sont des choses très complexes, mais ce plan de financement apparait tiré par les cheveux », estime-t-il.