Ajaccio : la Ligue contre le cancer et E. Leclerc s’associent en faveur des jeunes malades

Saya Diouf le Lundi 14 Mars 2022 à 17:25

Pour la 19ème année consécutive, du 12 au 27 mars 2022, la Ligue contre le cancer et le Mouvement E. Leclerc reconduisent l’opération « Tous unis contre le cancer » dans les établissements E. Leclerc d’Ajaccio. Cette opération permet de récolter des dons indispensables pour la recherche et ainsi financer une grande partie du programme « Enfants, Adolescents, jeunes adultes et cancer » mené par l’association.