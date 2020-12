Ajaccio : l’ACA Futsal remet 600 jouets pour la collecte organisée par Century 21

Permettre à tous les enfants de vivre la magie de Noël, c’est l’objectif de la collecte de jouets organisée depuis 2013 par l’agence immobilière Century 21. Comme chaque année, à l’approche de Noël, elle fait donc appel à la générosité des particuliers comme des entreprises insulaires. À l’image de l’équipe de Futsal de l’ACA, qui a remis ce mercredi 2 décembre près de 600 jouets, réunis par le club en seulement quatre jours « grâce à la mobilisation de tous, et avec le concours de Valérie Zagnoli, dirigeante de la section féminine » précise Jean-Dominique Gaziello, chargé de communication de l’ACA. Ils viendront rejoindre les 1 400 jouets déjà récoltés par l'agence immobilière.



Acheminés grâce à un camion prêté par Michaël Torre de la Casetta, ces dons trouveront une deuxième vie auprès de familles dans le besoin. « On est heureux parce qu’on sait que les enfants seront contents » se réjouit Jean-Dominique Gaziello. Si cette année le traditionnel arbre de Noël n'aura pas lieu, crise sanitaire oblige, les jouets parviendront bien à leurs destinataires par l’intermédiaire du Secours Catholique, qui se chargera de les distribuer.



« Si des gens veulent encore donner c’est possible » indique François-Charles Patacchini, gérant associé de Century 21. Jusqu’au 10 décembre, les jouets peuvent ainsi être déposés dans les deux agences, sur le cours Napoléon à Ajaccio ou aux Marines II de Porticcio. Une « box » a même été installée dans le portail qui jouxte l’agence ajaccienne.

Il ne reste plus qu’à compter sur la générosité des Ajacciens, que tous espèrent au rendez-vous, malgré la crise.