Ajaccio : des nichoirs à oiseaux dans les casernes de gendarmerie

Passereaux, hirondelles ou encore martinets vont désormais avoir des refuges pour passer l’hiver. … dans les casernes de gendarmerie. En effet, ce sont 154 nichoirs pour 6 familles d’oiseaux différentes et une espèce de chauve-souris qui ont été livrés ce mercredi 2 décembre à la caserne Battesti à Ajaccio. « Cette opération entre dans le cadre des projets de biodiversité de la gendarmerie » explique la Capitaine Catherine Pennequin.



Fabriqués par les ouvriers du chantier d’insertion de la Falepa Corsica, les nichoirs ont été conçus grâce aux bases de données de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et les conseils de l’Office Français de la Biodiversité (OFB). « Trois ouvriers et notre menuisier ont travaillé sur ce projet pendant deux mois » indique Patrice Pellegrin, directeur de la FALEPA.



Le premier d’entre eux, dédié aux chauves-souris, a été positionné tout en haut de la caserne Basttesti, grâce au concours du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM). Les autres seront prochainement installés dans une quinzaine de casernes, sur toute la Corse.