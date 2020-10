Ajaccio : des bagues connectées pour les personnels de la CAPA

« C’est un petit événement pour la CAPA, et même pour la Corse » se réjouit Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, Vice-présidente en charge du Développement Économique et Numérique. La collectivité vient en effet de conclure un partenariat avec la start-up ajaccienne Icare, afin de doter ses agents de la bague connectée Aeklys. « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Icare dans son développement et aujourd’hui nous souhaitions être son premier partenaire institutionnel » indique t-elle.



Le concept ?

Une bague connectée donc, qui permet de remplacer clés et moyens de paiement. Développée par Jérémy Neyrou et Fabien Raiola, en collaboration avec Philippe Starck qui en a réalisé le design, la bague Aeklys, commercialisée depuis le 7 septembre, fait l’objet de 25 brevets. Une innovation originale qui a tout de suite séduit la CAPA : « Au quotidien, on utilise une multitude d’objets, des clés pour les véhicules en passant par les cartes carburants, les badges d’accès ou les codes d’ordinateurs. La bague rassemble toutes ces fonctionnalités » explique Michel Mattei, directeur des systèmes d’informations et du numérique de la CAPA.

Dans un premier temps, vingt-cinq personnels de la Direction des Services Informatiques bénéficieront de cette technologie. Ils pourront expérimenter une partie des fonctionnalités de la bague, notamment l’ouverture et le démarrage des véhicules de service, leur ravitaillement en carburant, la mise en service des ordinateurs et la carte de visite dématérialisée. Mais le but est de l’étendre à l’ensemble des agents de la CAPA, et, pourquoi pas, si les essais sont concluants, aux citoyens de l’agglomération.

« L’idée est d’utiliser la bague aussi au quotidien pour payer son pain, son café, s’inscrire à la bibliothèque, régler la crèche ou la cantine » imagine Michel Mattei.



Alors, dans quelques mois, les habitants du pays ajaccien se retrouveront-ils tous avec la bague au doigt ?