Ajaccio : des agents de Kyrnolia ciblés par des jets de bouteilles en verre aux Salines

Il est aux alentours de 19h30 ce lundi 4 janvier lorsque deux agents de Kyrnolia débutent une intervention de pompage à l’angle des bâtiments N et L du quartier des Salines, suite à un appel d’un habitant qui avait signalé à cet endroit un déversement des eaux usées.



Les deux techniciens ont alors reçu plusieurs bouteilles en verre, provenant de la tour N1. Fort heureusement, les projectiles ne les ont pas touchés directement, et leurs équipements les ont protégés des éclats de verre. Suite à cet incident, l’intervention a été interrompue et reportée à ce mardi 5 janvier au matin. Cette fois-ci, elle s’est déroulée sans encombre.



Du côté de la direction de Kyrnolia, on se dit « surpris et déçu » par cet évènement, « dommageable pour nos salariés qui interviennent 24 heures sur 24 mais aussi pour l’image du quartier ». Un dépôt de plainte est envisagé dans les prochains jours.