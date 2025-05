Ajaccio : baignade et pêche interdites sur les plages du Ricanto et de Tahiti jusqu’au 21 mai

La Ville d’Ajaccio a pris un arrêté municipal interdisant toute activité de baignade et de pêche sur les plages du Ricanto et de Tahiti à compter de ce lundi 19 mai à 6 heures, et ce pour une durée de 48 heures. La mesure est liée à la réalisation de travaux de débroussaillage et de curage sur le lit du ruisseau de la Salive, menés par les services de la CAPA en charge de la valorisation du cadre de vie.



L’embouchure de ce cours d’eau se situant directement sur la plage du Ricanto, les autorités ont préféré prendre les devants, évoquant un risque potentiel de déversement d’eaux stagnantes pendant la durée du chantier. « Il s’agit d’une mesure de précaution », précise la municipalité, qui rappelle que les plages resteront toutefois accessibles.



Selon l’évolution des conditions météo et l’avancement des travaux, cet arrêté pourra être prolongé. La Ville invite les riverains et les usagers à faire preuve de vigilance et à respecter scrupuleusement l’interdiction temporaire.