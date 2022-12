Ajaccio : au marché de Noël, la magie retrouvée

La pluie de ce matin a surement dû en décevoir plus d’un. En ce jour des enfants, nombre de petits Ajacciens devaient trépigner d’impatience à l’idée d’aller faire un tour place du Diamant. Heureusement, les rayons du soleil ont décidé de réchauffer l’ambiance à la mi-journée, leur permettant d’exaucer leur souhait. Si bien qu’ils étaient nombreux à avoir choisi de faire un tour au marché de Noël de la Ville d’Ajaccio cet après-midi. Après deux années un peu moroses du fait du Covid-19, ce rendez-vous très attendu avant les fêtes de fin d’année a retrouvé sa gaité pour sa 13ème édition. Et attire toujours un public nombreux aux diverses attentes.



Il y a tout d’abord ceux qui viennent encore y chercher des idées de cadeaux de Noël. Avec sa cinquantaine de chalets, le marché de Noël a de quoi donner de l’inspiration. Intemporels bijoux qui font toujours plaisir, objets de décoration, huiles essentielles, produits de beauté, créations textiles, santons, ou encore produits fermiers, il y en a vraiment pour tous les goûts.



Et puis bien sûr, il y a les enfants dont les rires résonnent en continu. Sous le kiosque, alors que le tour de manège se termine, une petite fille aux cheveux très blonds essaye de marchander un nouveau tour auprès de ses parents. Un peu plus loin, un jeune garçon s’essaye, à la pêche aux canards avec un air très concentré, tandis qu’à quelques mètres, des tout-petits attendent, plus ou moins rassurés, leur tour pour prendre la traditionnelle photo avec le Père Noël. Et puis, il y a les plus téméraires qui rebondissent avec joie sur les trampolines avec vue sur mer ou qui grimpent sans peur et finissent en un temps record le mini parcours aventure situé près de l’avenue Eugène Macchini.



Mais la star des lieux reste sans conteste la patinoire, où petits et grands se côtoient pour glisser sur la glace, et qui comme chaque année ne désemplit pas. Si certains, très habiles, donnent l’impression d’avoir fait cela toute leur vie, d’autres, qui chaussent des patins pour la première fois, sont encore hésitants.



Au fil des heures qui s’étiolent, alors que le soleil englouti par la mer fait baisser la température, on se presse près des chalets de bouche, qui ont tant manqué lors des précédentes éditions. Sur les tables installées dans les allées, les plus grands se réchauffent autour d’un vin chaud ou d’une bière, tandis que les plus jeunes dégustent un délicieux chocolat chaud. Les plus gourmands, eux, se laissent happer par les fumées des figatelli qui cuisent de part et d’autre de la place, ou, attirés par les effluves sucrés, se régalent avec d’une crêpe ou d’une gaufre.



Grisé par ces moments précieux, partagés entre amis ou en famille, on aime à flâner et à retarder le retour à la maison, alors que les guirlandes étoilées scintillent au-dessus de la place et que le sapin multicolore ajoute à l’ambiance festive. 10 jours avant le réveillon, la magie de Noël s’est déjà bel et bien installée à Ajaccio.