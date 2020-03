Ajaccio : Une pétition en ligne pour annuler A Madonuccia

Dans le contexte sanitaire de pandémie mondiale covid-19, Ajaccio étant classée zone de cluster et la France globalement étant en risque de niveau 2, maintenir les festivités de la Madonuccia à Ajaccio serait irresponsable et dangereux d'un point de vue sanitaire, les mesures barrières conseillées ne pouvant être garanties à savoir : respect de la distance de sécurité à même d'empêcher la propagation du virus, empêcher des flux de population Corse entière, etc...Le report de cette fête religieuse et culturelle si importante ne peut être que préconisé, merci à toutes et tous pour votre implication.