Ajaccio : Une aventure 100% féminine et inédite pour découvrir la ville autrement

Du Casone à la citadelle, dans les ruelles de la vieille ville ou en mer, 500 femmes vont se lancer dans le raid urbain Pop in the city ce samedi 10 juin à Ajaccio. Une aventure unique et décalée, déjà passée par de nombreuses destinations en France et en Europe, qui aspire à faire découvrir une ville de manière inédite. « Le but c’est vraiment de montrer la ville sous toutes ses facettes et de permettre aux participantes de faire des choses qu’elles n’auraient peut-être pas faites autrement », explique Julie Gabelle, cheffe de projet chez Pop in the city.



Dans cette optique, cet évènement présenté ce mardi aux côtés de l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays d’Ajaccio - partenaire majeur et indispensable de ce projet-, conduira les aventurières, par équipe de deux, à résoudre un roadbook truffé d’énigmes afin de pouvoir réaliser les 28 challenges spécialement concoctés pour elles autour de cinq catégories différentes : sport, culture, extrême, art et solidaire. Des défis qui seront gardés secrets jusqu’au jour J pour ne pas gâcher la surprise. « Les participantes vont devoir se dépasser et repousser leurs limites dans des lieux emblématiques d’Ajaccio », dévoile seulement Julie Gabelle en glissant qu’elles expérimenteront notamment un défi culinaire et des activités nautiques.



Dans ce raid, plus que la compétition et le niveau en sport, c’est la stratégie qui primera. L’objectif étant avant tout de réaliser un max de challenges possibles avant de franchir la ligne d’arrivée et de vivre un max d’expériences. « Le but c’est que les participantes passent un bon moment », souligne Julie Gabelle. « La majorité des concurrentes vont venir du continent, mais quelques Corses vont aussi participer à l’aventure », ajoute-t-elle.



Créé il y a 11 ans, Pop in the city a déjà organisé une trentaine d’éditions qui ont su ravir des femmes à la recherche de déconnexion, d’expériences locales inédites et d’escapades urbaines. Au point que certaines sont devenues de véritables addicts de ces raids urbains et multiplient les éditions. Ce week-end, elles pourront pour la première fois vivre l’aventure en Corse.