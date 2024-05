Ajaccio : Une 29e journée de la "Mer en Fête" pour sensibiliser les jeunes au milieu marin

Un navire à quai, un jeune public curieux, et des ateliers éducatifs pour transmettre la connaissance et les valeurs de la mer : voici l’essence de la 29ème édition de La Mer en Fête, qui s'est teue le 27 mai à Ajaccio. Organisée par l’association U Marinu, cette manifestation, créée il y a près de trente ans, vise à sensibiliser les jeunes aux mauvaises pratiques et aux dangers qui menacent la Méditerranée, tout en développant leur connaissance de l’environnement marin.



« Le but, c'est de sensibiliser les enfants à l'environnement, leur faire comprendre que l'environnement est fragile, qu'on peut agir avec de petits gestes, et qu'il y a toujours des actions possibles, même à l'échelle d'un enfant », explique Louise Gauthier, employée à la CPIE U Marinu de Bastia, à bord du Galeotta, navire de la compagnie Corsica Linea, partenaire de l'événement. Aux côtés de l’association, la direction de la mer et du littoral de Corse et le Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate apportent également leur soutien.



Raphaël Scharwath, professeur de CE2 à l’école Forcioli Conti, ajoute : « À leur échelle, la première chose est de connaître les menaces qui pèsent sur l’environnement. Ils peuvent alors ajuster leur approche et leur attitude, et en parler autour d’eux pour influencer positivement leur entourage. »