Ajaccio : Un nouveau concept « book & coffee shop » a ouvert ses portes rue Fesch

Au numéro 80 de la rue Cardinal Fesch, une nouvelle adresse attire les regards. Depuis le 18 août, Bartleby’s Book & Coffee shop s’est niché en plein cœur d’Ajaccio et propose un lieu où l’on vient autant pour feuilleter un roman que pour savourer un ube latte dans une ambiance cosy et accueillante qui porte bien la promesse d’offrir « a hug in a mug » (un câlin dans une tasse).
Ce nouveau lieu a été imaginé par deux femmes, Cindy, qui tient déjà le Mile End Café sur le Cours Grandval, et Ielena qui a déjà travaillé avec elle dans son premier établissement. Ensemble, elles ont imaginé un lieu un peu à contre-courant avec le rythme de vie un peu frénétique qu’impose la société actuelle. « L’idée, c’était vraiment de créer un endroit où l’on a envie de se poser, de mettre le temps sur « pause" et de lire, dans un endroit cocooning où l’on se sent bien », explique Ielena. « On voulait un lieu à consonance anglophone puisque que le concept vient de là-bas, avec un clin d’œil à la littérature » ajoute-t-elle en dévoilant avoir voulu faire référence à une nouvelle d’Herman Melville qu’elle avait étudié en littérature américaine lors de ses études.
La formule imaginée par les deux co-fondatrices semble déjà séduire. Une semaine à peine après l’ouverture du Bartleby’s, les clients profitent déjà des deux facettes du lieu : la partie librairie, avec des livres en français et une section anglophone « qui marche déjà très bien », et la partie café où l’on peut travailler, s’installer, lire le livre que l’on vient d’acheter, travailler ou tout simplement boire un verre ou consommer cookies et autres pâtisseries fait maison.
Les deux jeunes femmes ont par ailleurs soigné la décoration du lieu, de la terrasse avec sa bâche blanche et rouge, au coin « Coffee » cocooning en passant par les gobelets à l’effigie du magasin. Des détails sur lesquels elles ont travaillé avec des artistes locaux, tandis que la grand-mère de Ielena, artiste peintre, est venue apporter sa « touch » en réalisant la devanture en aquarelle afin de donner une signature unique au lieu.
Faire de Bartleby's un lieu culturel
Loin d’être un hasard, le projet d’ouvrir un coffee shop puise quant à lui dans les expériences de vie des deux jeunes femmes qui ont longtemps vécu dans des pays anglo-saxons. Ielena a en effet passé sept ans en Angleterre, une époque lors de laquelle a eu l’idée d’un Coffee Shop, tandis que Cindy, qui a vécu pour sa part à Montréal connaissait bien le concept de Book & Coffee shop. En Corse, elles ont pu échanger autour de cette idée au Mile End Café où pendant plus de deux ans, Ielena a travaillé au côté de Cindy, ce qui lui permis d’acquérir une expérience de barista. De fil en aiguille, elles ont décidé de se lancer ensemble dans ce projet. Local en mars, clef en juillet et ouverture en août. Les choses sont allées vite. Et Bartleby’s ne compte pas s’arrêter là.
Prochainement, des ateliers culturels vont être mis en place a lecture de contes pour enfants, des dédicaces d’auteurs, des lectures. Le club de lecture qu’Ielena animait au Mile End Café posera également ses valises chez Bartleby’s dès septembre, rassemblant des lecteurs tous les âges et sont de toutes les nationalités. En attendant, les visiteurs peuvent déjà pousser la porte de ce nouveau café hors du emps, s’installer confortablement et pourquoi pas demander à Ielena de leur dénicher le prochain livre qui les accompagnera.
Savoir + :
Bartleby’s Book & Coffee Shop est ouvert du lundi au samedi de 9h à midi et de 14h à 19h
Instagram : bartlebys_bookshop
