Ajaccio : Un nouveau concept « book & coffee shop » a ouvert ses portes rue Fesch

Faire de Bartleby's un lieu culturel



Loin d’être un hasard, le projet d’ouvrir un coffee shop puise quant à lui dans les expériences de vie des deux jeunes femmes qui ont longtemps vécu dans des pays anglo-saxons. Ielena a en effet passé sept ans en Angleterre, une époque lors de laquelle a eu l’idée d’un Coffee Shop, tandis que Cindy, qui a vécu pour sa part à Montréal connaissait bien le concept de Book & Coffee shop. En Corse, elles ont pu échanger autour de cette idée au Mile End Café où pendant plus de deux ans, Ielena a travaillé au côté de Cindy, ce qui lui permis d’acquérir une expérience de barista. De fil en aiguille, elles ont décidé de se lancer ensemble dans ce projet. Local en mars, clef en juillet et ouverture en août. Les choses sont allées vite. Et Bartleby’s ne compte pas s’arrêter là.



Prochainement, des ateliers culturels vont être mis en place a lecture de contes pour enfants, des dédicaces d’auteurs, des lectures. Le club de lecture qu’Ielena animait au Mile End Café posera également ses valises chez Bartleby’s dès septembre, rassemblant des lecteurs tous les âges et sont de toutes les nationalités. En attendant, les visiteurs peuvent déjà pousser la porte de ce nouveau café hors du emps, s’installer confortablement et pourquoi pas demander à Ielena de leur dénicher le prochain livre qui les accompagnera.





Savoir + :

Bartleby’s Book & Coffee Shop est ouvert du lundi au samedi de 9h à midi et de 14h à 19h

Instagram : bartlebys_bookshop

