Ajaccio - Succès pour le stage pluridisciplinaire de sports de combat en Corse

Placée sous la responsabilité technique de Matthieu Briand pour le Krav Maga et de Pierre-Jean Banes pour le MMA, la session a permis aux pratiquants, enfants, adolescents et adultes, de bénéficier d’un encadrement de haut niveau. Tous ont pu progresser et s’exprimer dans un cadre structuré, propice à l’apprentissage et au partage.

Deux intervenants supplémentaires ont complété l’encadrement : Christian Sauty, spécialiste du full contact, et René Carruggi, intervenant en Krav Maga. Leur expertise a contribué à enrichir le contenu pédagogique et à diversifier les approches techniques abordées au cours du stage.

Il convient également de préciser les responsabilités des encadrants : Briand est responsable régional WUKF pour le Krav Maga, Pierre-Jean Banes est responsable régional du Mixed Fighting au sein de la WRF, et René Carruggi est en charge des grades en Krav Maga pour la WUKF. Leur implication conjointe garantit un haut niveau d’exigence et une cohérence dans l’enseignement dispensé.

Le stage a par ailleurs illustré la volonté d’ouverture et d’inclusion des organisateurs, avec une participation équilibrée entre hommes et femmes, ainsi qu’une présence notable de jeunes pratiquants. Cette mixité, à la fois intergénérationnelle et de genre, témoigne du dynamisme et de l’accessibilité des disciplines représentées.

À l’issue de l’événement, le président de la Ligue corse, Marc Calzaghe, a exprimé sa satisfaction :« La mobilisation de 28 participants, en période de vacances et un dimanche après-midi, est un signal très positif. Cela démontre l’intérêt croissant pour nos disciplines et l’engagement des pratiquants comme des encadrants. Nous continuerons à développer ce type d’initiatives pour structurer et promouvoir nos activités sur le territoire. » Ce stage confirme la vitalité des sports de combat en Corse et l’efficacité d’une organisation fédérale engagée dans le développement du sport à l’échelle régionale.

