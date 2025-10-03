Ajaccio : Place à la 5e édition des rencontres "Le Travail Autre" du 2 au 5 octobre

Du 2 au 5 octobre à Ajaccio, l'association Operae nous invite à se pencher sur la question du travail et à notre rapport à lui, au travers de rencontres. Depuis cinq ans, la structure a pris à bras le corps ce sujet de société pour en faire un événement : "Le Travail Autre". L'idée est de penser le monde du travail et notre condition par le prisme de la création, de l'écriture et de rencontres."Comme chaque année, on enfonce le clou sur la question du travail. Il s'agit d'utiliser les formes artistiques pour penser la société. Le théâtre, les films vont nous aider à réfléchir sur ces questions en plus des éclairages de chercheurs et d'artistes", explique Jenny Delécolle, membre de l'association.



Entourés d'invités chercheurs, auteurs, comédiennes, cinéastes, syndicalistes et citoyens, le Travail Autre a choisi cette année de mettre l'accent sur les "déplacements". "Il s'agit de vivifier nos imaginaires pour déplacer notre rapport au travail ", précise Jenny Delécolle.

L'économiste et sociologue Bernard Friot sera présent pour une rencontre



Du théâtre lancera cette nouvelle édition avec le ring théâtral Fructidor (soutien à la création de la Collectivité de Corse) à l'Aghja par la compagnie Sub Tegmine Fagi jeudi 2 octobre à 20h30. "Ce spectacle s'interroge sur les possibilités révolutionnaires aujourd'hui. Ça a guidé notre programmation", indique l'association. Cette pièce d'amour et pièce politique est inspirée des travaux de Bernard Friot, économiste et sociologue du travail. C'est un spectacle qui questionne ce que peut être la révolution.



Bernard Friot fera d'ailleurs l'honneur de sa présence pour cette édition, avec une rencontre sur le thème "Nous sommes le travail". Le sociologue fait partie des penseurs qui ont travaillé sur les questions "émanciper le travail" et "la poursuite de la conquête des droits". "Il fait partie des personnes qui mettent le doigt sur le fait que le travail est ce qui constitue notre humanité et s'il est source de souffrance, c'est parce que les valeurs sont accaparées par le modèle capitaliste", souligne Jenny Delécolle, ajoutant que le chercheur s'appuie souvent sur la création du régime général de la sécurité sociale qui pourrait s'étendre à d'autres secteurs.



Questionner le travail, s'intéresser aux luttes, réfléchir à des alternatives...c'est le guide du "Travail Autre" mais c'est aussi une histoire de rencontres avec le public, les invités, les artistes. Et la programmation se crée elle-même au gré des rencontres de l'équipe d'Operae, dans le but de tisser des liens avec des personnes qui se sentent concernées.