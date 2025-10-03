Ajaccio : Place à la 5e édition des rencontres "Le Travail Autre" du 2 au 5 octobre

Du 2 au 5 octobre à Ajaccio, l'association Operae nous invite à se pencher sur la question du travail et à notre rapport à lui, au travers de rencontres. Depuis cinq ans, la structure a pris à bras le corps ce sujet de société pour en faire un événement : "Le Travail Autre". L'idée est de penser le monde du travail et notre condition par le prisme de la création, de l'écriture et de rencontres."Comme chaque année, on enfonce le clou sur la question du travail. Il s'agit d'utiliser les formes artistiques pour penser la société. Le théâtre, les films vont nous aider à réfléchir sur ces questions en plus des éclairages de chercheurs et d'artistes", explique Jenny Delécolle, membre de l'association.
Entourés d'invités chercheurs, auteurs, comédiennes, cinéastes, syndicalistes et citoyens, le Travail Autre a choisi cette année de mettre l'accent sur les "déplacements". "Il s'agit de vivifier nos imaginaires pour déplacer notre rapport au travail ", précise Jenny Delécolle.
L'économiste et sociologue Bernard Friot sera présent pour une rencontre
Du théâtre lancera cette nouvelle édition avec le ring théâtral Fructidor (soutien à la création de la Collectivité de Corse) à l'Aghja par la compagnie Sub Tegmine Fagi jeudi 2 octobre à 20h30. "Ce spectacle s'interroge sur les possibilités révolutionnaires aujourd'hui. Ça a guidé notre programmation", indique l'association. Cette pièce d'amour et pièce politique est inspirée des travaux de Bernard Friot, économiste et sociologue du travail. C'est un spectacle qui questionne ce que peut être la révolution.
Bernard Friot fera d'ailleurs l'honneur de sa présence pour cette édition, avec une rencontre sur le thème "Nous sommes le travail". Le sociologue fait partie des penseurs qui ont travaillé sur les questions "émanciper le travail" et "la poursuite de la conquête des droits". "Il fait partie des personnes qui mettent le doigt sur le fait que le travail est ce qui constitue notre humanité et s'il est source de souffrance, c'est parce que les valeurs sont accaparées par le modèle capitaliste", souligne Jenny Delécolle, ajoutant que le chercheur s'appuie souvent sur la création du régime général de la sécurité sociale qui pourrait s'étendre à d'autres secteurs.
Questionner le travail, s'intéresser aux luttes, réfléchir à des alternatives...c'est le guide du "Travail Autre" mais c'est aussi une histoire de rencontres avec le public, les invités, les artistes. Et la programmation se crée elle-même au gré des rencontres de l'équipe d'Operae, dans le but de tisser des liens avec des personnes qui se sentent concernées.
D'autres invités sont attendus comme Aurélien Catin qui poursuivra une réflexion engagée sur la sécurité sociale de la culture avec les membres du CESECC. Léa Morin, chercheuse en histoire du cinéma, apportera pour sa part son éclairage grâce au travail qu'elle a effectué sur des archives pour remettre à jour des récits de l'histoire des luttes qui ont parfois été oubliées. Elle s'astreint d'ailleurs à réactiver un certain nombre de films, de textes. Muriel Pic, autrice, sera également présente pour lire ses derniers textes. Elle s'est intéressée à Rosa Luxemburg, révolutionnaire et figure de l'aile gauche de l'Internationale ouvrière. L'auteur Julien Leca racontera pour sa part sa "Radicalisation heureuse".
La troupe amateur de l'association, "la troupe prolétarienne" apportera elle aussi sa dynamique et animera des moments de théâtre, de cinéma et de réflexions politiques autour des œuvres Le Dernier Printemps de Rosa Luxemburg (en présence de l'autrice Muriel Pic), Péquenaude (de Juliette rousseau), Machines à dormir (Talitha), Un Verrouillage (de Sandra Lucbert) et une promenade musicale et collective au titre évocateur "Le Peuple n’obtient que ce qu’il prend" (vendredi 3 octobre à 17h à l'Aghja) .
Des rendez-vous dans plusieurs lieux de la ville
Pour cette édition, l'équipe de Operae a voulu travailler avec plusieurs "camarades" comme la Compagnie Sub Tegmine Fagi et proposer des rencontres dans différents lieux de la ville : l’Aghja, la librairie La Marge, Scopa, Casa Leca, le California et le cinéma Lætitia. L'essentiel des rencontres se déroulera à Scopa et au bar le California et elles seront animées par le libraire de la Marge, Emmanuel Torregrosa.
Les conclusions de ces quatre jours se dérouleront chez Casa Leca, rue Bonaparte. "Nous essayons à chaque fois de tisser des liens avec différents lieux pour que les rencontres s'ouvrent sur la ville", explique Jenny Delécolle.
L'association, qui bénéficie du soutien de la Collectivité de Corse, tient à rappeler que la région a maintenu un niveau de soutien aux acteurs culturels.
Toutes les rencontres sont gratuites et libres d'accès.
Zoom sur le programme
- JEUDI 2 OCTOBRE 2025
20h30 / à l’AGHJA
THÉÂTRE - FRUCTIDOR
Par la compagnie Sub Tegmine Fagi
THÉÂTRE - FRUCTIDOR
Par la compagnie Sub Tegmine Fagi
- VENDREDI 3 OCTOBRE
10h - 13h / au CESEC di Corsica Palais Lantivy de la préfecture – sur inscription
ATELIER - POUR UNE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA CULTURE
ATELIER - POUR UNE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA CULTURE
15h - 16h / à SCOPA
LECTURE ET RENCONTRE – MACHINES À DORMIR
Lecture du texte 7m2 de lutte de Léa Morin par Lucie Bonvin
Suivi d’une rencontre avec l’artiste Léa Morin, membre du collectif Talitha
LECTURE ET RENCONTRE – MACHINES À DORMIR
Lecture du texte 7m2 de lutte de Léa Morin par Lucie Bonvin
Suivi d’une rencontre avec l’artiste Léa Morin, membre du collectif Talitha
17h – 19h30 / à l’AGHJA
LECTURE MUSICALE - LE PEUPLE N’OBTIENT QUE CE QU’IL PREND
En présence de Bernard Friot.
LECTURE MUSICALE - LE PEUPLE N’OBTIENT QUE CE QU’IL PREND
En présence de Bernard Friot.
20h30 / à l’AGHJA
THÉÂTRE – FRUCTIDOR
- SAMEDI 4 OCTOBRE
11h -12h / à SCOPA
LECTURE MUSICALE – JE NE ME SOUVIENS DE PRESQUE RIEN
14h30 – 16h30 / au California
RENCONTRE AVEC BERNARD FRIOT – NOUS SOMMES LE TRAVAIL !
17h – 19h / à SCOPA
LECTURE ET RENCONTRE – LE DERNIER PRINTEMPS DE ROSA LUXEMBURG
Pièce de Muriel Pic, éditions Le Bruit du temps, 2025
20h30 / à SCOPA
CINÉ-PERFORMANCE – DE QUELQUES INTERRUPTIONS
Du travail, de luttes et de cinéma par Léa Morin
- DIMANCHE 5 OCTOBRE
10h – 11h / au cinéma Lætitia
THÉÂTRE – UN VERROUILLAGE
11h – 12h30 / au cinéma Lætitia
CINÉMA – ALI AU PAYS DES MERVEILLES
Film-tract documentaire de Djouhra Abouda et Alain Bonnamy - 60’ - 1976
Numérisation et restauration réalisée en 2021 par Talitha, association qui milite pour la restitution de récits artistiques et politiques manquants.
Séance présentée par Léa Morin.
14h – 17h / à SCOPA
CINÉMA – LE FOND DE L’AIR EST ROUGE
Film documentaire de Chris Marker – 180’ – 1977
C’est un documentaire qui trace l’histoire des luttes et des contestations qui embrasèrent le monde entier dans la décennie 1967-77.
THÉÂTRE – UN VERROUILLAGE
11h – 12h30 / au cinéma Lætitia
CINÉMA – ALI AU PAYS DES MERVEILLES
Film-tract documentaire de Djouhra Abouda et Alain Bonnamy - 60’ - 1976
Numérisation et restauration réalisée en 2021 par Talitha, association qui milite pour la restitution de récits artistiques et politiques manquants.
Séance présentée par Léa Morin.
14h – 17h / à SCOPA
CINÉMA – LE FOND DE L’AIR EST ROUGE
Film documentaire de Chris Marker – 180’ – 1977
C’est un documentaire qui trace l’histoire des luttes et des contestations qui embrasèrent le monde entier dans la décennie 1967-77.
18h – 19h / a Casa Leca
LECTURE – RADICALISATION HEUREUSE
L’auteur Julien Leca nous lira des extraits choisis de sa composition, entre pamphlet, anecdotes romancées, et fable politique.
19h – 20h / a Casa Leca
RENCONTRE AVEC AURÉLIEN CATIN – VALEUR TRAVAIL & VALEUR ÉCONOMIQUE,
DEUX DÉFINITIONS POUR BOOSTER L'ACTION SYNDICALE
21h30 / a Casa Leca
SHOW-CASE – Jean-René LOFI
Chansons et reprises.
Concert-conférence autour des œuvres de Damso et Booba, deux auteurs francophones de
notre époque.
-
Conseil Municipal d'Ajaccio : « Le Port Charles Ornano doit rester ajaccien » clame Stéphane Sbraggia
-
Ajaccio : un arrêté municipal interdit la détention, la consommation et la revente de protoxyde d’azote sur la voie publique
-
Coupures d’eau dans l’Extrême-Sud : la présidente de l’OEHC assure que la ressource sera sécurisée
-
A màghjina - U misgiu di Roccapina
-
U tempu in Corsica