Ajaccio : Les agents des finances publiques ne lâchent rien

MBC le Jeudi 14 Novembre 2019 à 21:34

"Tous en grève et présents" ce jeudi 14 novembre à 9h devant le Centre des Finances d'Ajaccio, Parc Cunéo d'Ornano. A l'appel de l'intersyndicale DGFIP 2A FO-Solidaires-CGT plusieurs dizaine de personnes ont manifesté contre le "Nouveau Réseau de Proximité" et pour défendre "un service public de proximité et de qualité."



Le communiqué :



A coup de suppressions d'emplois, l'administration a organisé depuis des années le dysfonctionnement dans les postes et services, pour mieux justifier ensuite leur suppression.

La direction locale n'a de cesse de vanter les mérites des réformes en cours et à venir : la suppression de la taxe d'habitation couplée au "prélèvement à la source" justifieraient, pour la directrice Mme Assouline, de nouvelles suppressions d'emplois à venir dans les Services des Impôts des Particuliers (SIP) à Ajaccio, Sartène et Porto-Vecchio...

...oubliant de préciser que la taxe d'habitation ne disparaitra qu'en 2023, et uniquement pour les résidences principales. En Corse en particulier, nous aurons alors toujours besoin d'agents dédiés à cette mission pour l'accueil des redevables, l'examen des situations, le recouvrement, le contentieux, l'enregistrement des modifications comme les déménagements ou bien la transformation des résidences principales en résidences secondaires, etc...



Plan de restructuration connu ou non, les trésoreries de moins de 5 agents, toujours selon la DRFIP, ne seraient plus viables et doivent également fermer...

...oubliant de préciser que les directions locales successives se sont chargées de les désosser à coup de transfert de leur mission "recouvrement de l'impôt" vers les Services des Impôts des Particuliers (SIP);

...oubliant également les promesses formulées, telle que l'accord donné aux élus de reloger à Sagone la trésorerie de Vico, fusionnée avec celle de Piana;

...oubliant de préciser que ces trésoreries ont toujours très bien fonctionné et sont restées attractives, telles que celles en milieu rural comme Lévie ou Vico qui ces dernières années ont encore accueilli de nouveaux agents.

...oubliant de préciser que nous sommes l'un des derniers services publics présents sur l'ensemble du territoire !

Ne nous laissons pas bercer par le silence de la Direction Générale, les réformes actuelles servent de prétexte pour les suppressions à venir de nos services, de nos structures, de nos métiers, de nos emplois !



Nos missions méritent d'être accomplies autrement qu'au sein de permanences ponctuelles ou itinérantes :

Exigeons le maintien de nos structures !

