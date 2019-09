Ajaccio : Le "périmètre des responsabilités" de François Filoni révisé…

Pendant plus de 5 ans, M. Filoni a travaillé à nos côtés, en tant que vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, en charge des déchets et de la collecte, mais également au sein du conseil municipal, comme élu délégué à la Propreté urbaine et la Police municipale.

Nous prenons acte de sa décision de se présenter aux prochaines élections et par conséquent, de son départ de la majorité municipale.

Le cabinet du maire d’Ajaccio et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, a bien pris connaissance de la déclaration de M. François Filoni dans la presse de ce jour.





Plus que jamais, l’objectif de l’exécutif municipal est de faire de la propreté urbaine une priorité de son action. Charles Voglimacci est à compter de ce jour en charge de cette responsabilité.

La délégation de la Police municipale se voit dorénavant attribuée à M. Jacques Billard. Sa mission première sera de retrouver un équilibre dans la politique de verbalisation : entre le laxisme et l’excès de zèle, il y a une alternative afin de faire respecter les règles sans sanctionner systématiquement les Ajacciennes et les Ajacciens.





Enfin, concernant les attributions de M. Filoni à la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, le périmètre de ses responsabilités est révisé afin de tenir compte de sa récente et nouvelle prise de position en matière de politique de traitement des déchets.

Il conservera, s’il le juge opportun, son poste de vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et les conditions matérielles qui l’accompagnent.