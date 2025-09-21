Ajaccio : Le festival Isuli Mondi nous fait voyager sur les îles portugaises pour sa 3e édition

Jean-Yves Loude, écrivain et ethnologue, animera une conférence le vendredi 26 septembre à 18h45 sur la navigation en mer portugaise. Son parcours et celui de Viviane Lievre seront évoqués le mercredi 24 septembre à 17h. Une rencontre littéraire est organisée avec l’écrivain le samedi 27 septembre à 16h30 « Cap Vert, notes atlantiques », récit de son exploration des dix îles de l’archipel.



Louis Marrou, géographe, professeur des universités en géographie à l’université de la Rochelle animera une conférence le jeudi 25 septembre à 16h pour une mise en perspective de l’archipel des Açores à travers trois auteurs portugais : Saramago, Brandao et Nemesio. Il animera également la table ronde « A comme Açores, A comme autonomie » le samedi 27 septembre à 18h30 avec la participation de Romain Colonna (sous réserve).



Michel Chandeigne proposera une rencontre littéraire le samedi 27 septembre à 15h sur les escales du voyage des plantes.

Philippe Despeysses homme épris du Portugal, écrivain-marcheur, poète et journaliste, proposera une rencontre pour parler de son passage aux Açores, dans l’île de Flores et de la naissance d’un recueil. Cette rencontre sera accompagnée par le groupe « Rundinelle » le mercredi 24 septembre à 18h30.



Norbert Paganelli avec Philippe Despeysses proposent une ronde poétique avec la lecture de leurs poèmes, entre portugais, corse et français le jeudi 25 septembre à 17h30.



Teresa Garcia Fernandes spécialiste du cinéma portugais présentera le vendredi 26 septembre à 15h30 « 2 voix pour un destin » avec Julie Lobato de Rundinelle pour parler de Michel Giacometti suivi de la projection d’un documentaire, présenté par Teresa Garcia Fernandes qui apportera un « témoignage vivant » parce qu’elle a eu la chance de connaître l’ethnomusicologue.



Rundinelle, le duo Laetitia Marcangeli et Julie Lobato, sera en concert le jeudi 25 septembre à 21h. Autre concert le vendredi 26 septembre à 21h avec Radio Mindelo Quintet (en hommage à Cesaria Evora)

Le festival propose également plusieurs ateliers dont cyano-azulejos.Le cinéma de ces îles est également mis à l’honneur avec 11 films à découvrir.