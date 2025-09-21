Ajaccio : Le festival Isuli Mondi nous fait voyager sur les îles portugaises pour sa 3e édition

L'équipe de l'association Isuli Mondi a présenté à la citadelle le programme de cette 3e édition du festival.
En lançant son festival il y a trois ans, l’association Isuli Mondi a voulu mettre en résonance la Corse et les îles du monde.« On jette un regard sur elles. On travaille sur les similitudes et les différences. Lors des éditions précédentes, l’Islande et le Japon avaient été mises à l’honneur. On a envie de créer un choc culturel, une surprise », explique la présidente Anne-Marie Luciani. « À chaque événement, c’est une mise en écho entre la Corse et ces îles du monde ». Une passerelle érigée à travers les arts.
Cette année, l’association a choisi de mettre un coup de projecteur sur le Portugal et ses territoires insulaires. Un choix motivé par plusieurs raisons. « Il y a une forte communauté portugaise sur le territoire. Nous avons voulu mettre un coup de projecteur et enrichir les liens d’amitié entre les deux communautés. Nous avons aussi trouvé intéressant de faire un parallèle sur la biodiversité entre la Corse et ces îles. Il y a aussi un choix plus politique sur la question de l’autonomie. Ce qui nous a intéressé par rapport à la Corse qui a déjà un projet bien ficelé, c’était de savoir grâce à une conférence avec un spécialiste, comment les Açoréens vivent ce statut d’autonomie », indique la présidente du festival.
Le festival sera inauguré mardi 23 septembre à 18h30 au Lazaret Ollandini, avec le vernissage de quatre expositions de photographies, gravures et peintures. Puis, jusqu'au 30 septembre, tous les arts vont se croiser en ce lieu avec de la poésie, des rencontres littéraires, des conférences, concerts, ateliers, un dîner corso-portugais le 27 septembre avec l’Association des pêcheurs d’Ajaccio et des associations portugaises (sur réservation), de la danse et chants folkloriques, sans oublier le cinéma avec 11 films présentés au cinéma l’Ellipse et au cinéma Laetitia.
Un hommage sera rendu à Michel Giacometti (1929-1990) ethnomusicologie né à Ajaccio, qui a dédié sa vie à la préservation et à la valorisation de la musique traditionnelle rurale portugaise. « C’est une figure, une passerelle symbolique », glisse Anne-Marie Luciani. Une plaque commémorative sera d'ailleurs dévoilée rue Sebastiani à l’initiative du Consulat du Portugal et de la Ville d’Ajaccio.
Les invités de cette 3e édition
Jean-Yves Loude, écrivain et ethnologue, animera une conférence le vendredi 26 septembre à 18h45 sur la navigation en mer portugaise. Son parcours et celui de Viviane Lievre seront évoqués le mercredi 24 septembre à 17h. Une rencontre littéraire est organisée avec l’écrivain le samedi 27 septembre à 16h30 « Cap Vert, notes atlantiques », récit de son exploration des dix îles de l’archipel.
Louis Marrou, géographe, professeur des universités en géographie à l’université de la Rochelle animera une conférence le jeudi 25 septembre à 16h pour une mise en perspective de l’archipel des Açores à travers trois auteurs portugais : Saramago, Brandao et Nemesio. Il animera également la table ronde « A comme Açores, A comme autonomie » le samedi 27 septembre à 18h30 avec la participation de Romain Colonna (sous réserve).
Michel Chandeigne proposera une rencontre littéraire le samedi 27 septembre à 15h sur les escales du voyage des plantes.
Philippe Despeysses homme épris du Portugal, écrivain-marcheur, poète et journaliste, proposera une rencontre pour parler de son passage aux Açores, dans l’île de Flores et de la naissance d’un recueil. Cette rencontre sera accompagnée par le groupe « Rundinelle » le mercredi 24 septembre à 18h30.
Norbert Paganelli avec Philippe Despeysses proposent une ronde poétique avec la lecture de leurs poèmes, entre portugais, corse et français le jeudi 25 septembre à 17h30.
Teresa Garcia Fernandes spécialiste du cinéma portugais présentera le vendredi 26 septembre à 15h30 « 2 voix pour un destin » avec Julie Lobato de Rundinelle pour parler de Michel Giacometti suivi de la projection d’un documentaire, présenté par Teresa Garcia Fernandes qui apportera un « témoignage vivant » parce qu’elle a eu la chance de connaître l’ethnomusicologue.
Rundinelle, le duo Laetitia Marcangeli et Julie Lobato, sera en concert le jeudi 25 septembre à 21h. Autre concert le vendredi 26 septembre à 21h avec Radio Mindelo Quintet (en hommage à Cesaria Evora)
Le cinéma de ces îles est également mis à l’honneur avec 11 films à découvrir.
Pour retrouver l’ensemble du programme : https://isulimondi.com/