Ajaccio : Le Réseau Alien Corse fête ses 10 ans au Ricanto

Le Réseau Alien Corse, lancé en 2015 à l’initiative de l’Office de l’Environnement de la Corse, en collaboration avec la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins et l’Université de Corse, est un dispositif de surveillance, de mobilisation et de sensibilisation sur les espèces marines exotiques envahissantes en Corse. Il reprend et étend le travail du précédent Réseau Caulerpes (2003/2014), qui ciblait principalement l’algue invasive Caulerpa cylindracea et s’appuie désormais sur l’action coordonnée d’institutions, scientifiques, clubs de plongée et grand public, à travers des systèmes d’alerte, des prospections actives, des outils participatifs et des actions de formation et communication.



Le réseau Alien c’est aujourd’hui 10 ans d’engagement pour protéger les mers de Corse, une décennie de mobilisation contre les espèces marines envahissantes. Depuis 2014, le collectif œuvre à détecter, identifier, surveiller, sensibiliser, former et surtout limiter la prolifération des Espèces Exotiques Envahissantes en milieu marin : un phénomène silencieux mais aux conséquences écologiques majeures, souvent peu connu du grand public.



Les Espèces Exotiques Envahissantes sont l’une des principales causes de perte de biodiversité au niveau mondial, pouvant perturber écosystèmes, pêche, économie et santé humaine. Cet anniversaire des 10 ans du Réseau Alien, ce vendredi 14 novembre sur la plage du Ricantu, côté Tahiti, à Ajaccio, est l’occasion de valoriser les actions menées et de renforcer la mobilisation citoyenne à travers une journée riche en animations.

