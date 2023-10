Ajaccio : La saison gymnique corse démarre en force avec les tests de détection

La saison gymnique 2023-2024 a officiellement débuté en Corse avec les tests de détection qui se sont tenus au Gymnase Jean Nicoli à Ajaccio le dimanche 1er octobre. Organisés par le Comité Régional Corse de Gymnastique, ces tests ont pour objectif de constituer les effectifs de performance régionale qui participeront aux stages d'entraînement et de perfectionnement tout au long de la saison.Au total, 39 gymnastes âgées de 7 à 10 ans, représentant les 7 clubs de Gymnastique Artistique Féminine (GAF) de l'île, se sont présentées pour démontrer leurs compétences en matière de force, d'équilibre, de souplesse et de coordination. Les entraîneurs, attentifs et exigeants, ont évalué les performances de chaque gymnaste sur différents ateliers. Les résultats de la détection seront communiqués en fin de semaine.L'encadrement technique du Comité Régional tient à remercier et féliciter toutes les gymnastes ainsi que les clubs pour leur implication et la qualité du travail fourni lors de ces tests.