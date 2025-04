Ajaccio : La Poste des Salines ferme pour travaux jusqu’au 4 mai

Le bureau de poste des Salines, situé rue Jean Lluis à Ajaccio, a fermé ses portes ce mercredi 9 avril. La fermeture durera près d’un mois, le temps de mener des travaux de rénovation. La réouverture est annoncée pour le lundi 5 mai. À cette date, les usagers découvriront un bureau transformé, qui intégrera pour la première fois un espace France services. "Ce nouvel aménagement vise à rapprocher les démarches administratives du quotidien des habitants, en regroupant dans un même lieu les services de onze opérateurs publics : France Travail, l’Assurance Maladie, les Finances publiques, l’URSSAF, la CAF ou encore France Rénov. Ces guichets viennent compléter les services postaux et bancaires habituels." indique la direction.



Pendant la durée des travaux, la Poste assure une continuité de service. Le retrait des instances (Poste restante et So Colissimo) est assuré à l’Espace Pro Franchini, avenue du Dr Noël Franchini. Le site est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, et le samedi de 9h à 12h.

Pour toutes les autres opérations, les clients peuvent se rendre à la Poste de Mezzavia, dont les horaires sont inchangés. En revanche, le distributeur de billets des Salines ne sera pas approvisionné jusqu’à la réouverture. Les conseillers bancaires restent disponibles sur rendez-vous au bureau de Sarrola Atrium, ou joignables à distance.