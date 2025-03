Ajaccio : La Madonuccia porte sa bénédiction dans toute la ville

Depuis 1656, Ajaccio honore celle qui, selon la tradition, l’a protégée de la peste. Une promesse qui traverse les siècles et qui, chaque année, rassemble la population autour d’un même rituel : une neuvaine, une messe solennelle et une grande procession à travers la ville. Mais en cette année jubilaire, la tradition s’est inscrite dans une dynamique nouvelle. Sous le thème « Pèlerins de l’espérance », la Madonuccia n’a pas seulement été un point de ralliement pour les fidèles : elle est devenue elle-même une pèlerine, allant au-devant de ceux qui, d’ordinaire, restent en marge de la fête. « Cette année jubilaire est un moment exceptionnel pour notre communauté », souligne l’abbé Constat, vicaire général de l'église de Corse. Les célébrations de la Madonuccia, profondément enracinées dans l’histoire d’Ajaccio, prennent une ampleur particulière avec une diversité de rendez-vous. « Nous avons voulu marquer cet événement en multipliant les occasions de prière et de rassemblement. En plus de la procession du 18 mars, qui reste le temps fort de la fête, la statue de la Vierge a été portée dans les quartiers, les hôpitaux et les lieux de vie, pour rappeler qu’elle est la protectrice de tous », explique-t-il





À bord d’un véhicule des pompiers spécialement aménagé, elle a traversé la ville, s’arrêtant à chaque halte pour une prière, un geste de recueillement. Parfois dans la solennité d’une église, parfois au pied d’un immeuble, dans la cour d’un centre de soins ou sur le parvis d’un hôpital. « C’est un geste fort. Il s’agit de rappeler que la Madonuccia protège tous les Ajacciens, où qu’ils soient. Elle va à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas toujours venir à elle », souligne l’abbé Constat. Cette démarche, inédite dans l’histoire de la célébration, trouve un écho particulier dans le thème du jubilé 2025 : « Pèlerins de l’espérance ». Un message qui résonne comme un appel à se mettre en marche, à être pèlerins. « Marie est le témoin de l’espérance. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de se relever et de construire un avenir meilleur », insiste l’abbé Constat.