Ajaccio - L'unité paroissiale du Sacré Cœur et de la Chapelle des Grecs porte de nombreux projets

Quartier du Casone. A l'angle du boulevard Sylvestre-Marcaggi et de la rue Miss Campbell se dresse l'église du Sacré Cœur depuis les années 30 avec sa beauté architecturale, sa façade blanche travaillée, son entrée en arche et chapiteaux, ses sculptures et le Christ sur la croix haut dans le ciel. Chaque matin, les grandes portes de l'église s'ouvrent, pour le plus grand bonheur des visiteurs, des passants et des paroissiens. Une volonté du curé Ange-Marie Bastelica.
"L'église est ouverte la journée, les gens viennent s'y recueillir et prier, comme à Saint-Pierre Saint-Paul aux Salines, comme Saint-Antoine, Saint-Roch, la Cathédrale et Saint-Jean. Que ce soit les habitants de ce quartier, les Chrétiens d'Ajaccio, ce sont les pierres vivantes de l'église, on a besoin que cette église vive, qu'elle accueille. Il y a des personnes qui viennent s'y recueillir, prier, allumer une bougie. J'ai mis un cahier aussi où l'on peut inscrire des intentions de prières. Je le consulte et c'est pris dans la prière. Tout est fait pour que qu'ils se sentent chez eux, qu'ils soient accueillis."
Chaque dimanche, l'office se déroule à la chapelle des Grecs puis au Sacré Cœur. "À la chapelle des Grecs, il y a une bonne assemblée priante et heureuse et de nouvelles personnes qui arrivent, comme au Sacré Cœur. Au Casone, la messe dominicale est plus suivie que la messe anticipée. Le dimanche, l'église est bien remplie" observe Ange-Marie Bastelica. Mais l'église est active toute la semaine, pas seulement le dimanche. "Nous sommes sur le terrain toute la semaine pour accueillir les gens et faire vivre tous les sacrements qui peuvent être vécus dans une église."
Dès son arrivée, le curé a voulu organiser la catéchèse, l'aumônerie, les préparations de messe, des rencontres une fois par mois du partage sur la parole de Dieu et un groupe de catéchuménat. Une réfection de l'église est également prévue. "Il y a beaucoup de projets qui j'espère deviendront grands. Ca vit". Ange-Marie Bastelica travaille également à la création d'une confrérie Notre-Dame de Carmel.
"L'église est ouverte la journée, les gens viennent s'y recueillir et prier, comme à Saint-Pierre Saint-Paul aux Salines, comme Saint-Antoine, Saint-Roch, la Cathédrale et Saint-Jean. Que ce soit les habitants de ce quartier, les Chrétiens d'Ajaccio, ce sont les pierres vivantes de l'église, on a besoin que cette église vive, qu'elle accueille. Il y a des personnes qui viennent s'y recueillir, prier, allumer une bougie. J'ai mis un cahier aussi où l'on peut inscrire des intentions de prières. Je le consulte et c'est pris dans la prière. Tout est fait pour que qu'ils se sentent chez eux, qu'ils soient accueillis."
Chaque dimanche, l'office se déroule à la chapelle des Grecs puis au Sacré Cœur. "À la chapelle des Grecs, il y a une bonne assemblée priante et heureuse et de nouvelles personnes qui arrivent, comme au Sacré Cœur. Au Casone, la messe dominicale est plus suivie que la messe anticipée. Le dimanche, l'église est bien remplie" observe Ange-Marie Bastelica. Mais l'église est active toute la semaine, pas seulement le dimanche. "Nous sommes sur le terrain toute la semaine pour accueillir les gens et faire vivre tous les sacrements qui peuvent être vécus dans une église."
Dès son arrivée, le curé a voulu organiser la catéchèse, l'aumônerie, les préparations de messe, des rencontres une fois par mois du partage sur la parole de Dieu et un groupe de catéchuménat. Une réfection de l'église est également prévue. "Il y a beaucoup de projets qui j'espère deviendront grands. Ca vit". Ange-Marie Bastelica travaille également à la création d'une confrérie Notre-Dame de Carmel.
Une rénovation intérieure de l'église
Un des projets importants de l'église concerne sa rénovation. Pour cette réfection qui concerne l'intérieur du Sacré Cœur, la paroisse fera peut-être appel aux dons via la création d'une association. Les études de ce rafraîchissement sont en cours. Depuis la rentrée, le curé a tenu à embellir les lieux avec des fleurs et de bonnes âmes se sont manifestées pour offrir des statues.
Ange-Marie Bastelica souhaite aussi remettre en route la cloche de la chapelle de la Miséricorde "pour célébrer la joie lors de mariages (près de 15 sont prévus), des baptêmes et pour annoncer la messe du dimanche." La chapelle des Grecs sonnent les heures en ce moment mais elle devrait elle aussi faire l'objet d'une intervention pour fonctionner de manière pérenne, avec "l'appui municipal puisque ce sont eux les maîtres d'œuvre."
Depuis la rentrée de septembre, tout s'est organisé. L'aumônerie a redémarré, "pour la catéchèse, nous avions 8 enfants et nous en sommes à plus de 30 aujourd'hui. L'éveil à la fois, ce sont les petits de 3 à 5 ans. Une fois par mois, les 8 enfants sont accueillis à la paroisse pendant une heure avec Francoise Gentili. Ils dessinent, ils chantent, ils apprennent à prier, à faire le signe de croix, ils découvrent." Un vendredi par mois, un temps d'adoration est organisé suivi de l'Eucharistie. "Le vendredi est le jour du Sacré Coeur de Jésus donc nous célébrons cette messe à cette intention." Sans oublier l'accompagnement des fiancés, les baptêmes et mariages...
Derrière la paroisse, il y a toute une équipe de bénévoles qui aide au fonctionnement et à la dynamique de la paroisse : trésorerie, catéchistes "heureusement qu'elles sont là", aumônerie, rosaire à la chapelle des Grecs, chants et déroulé de la messe, aide à l'autel. "Seul, on ne peut rien faire. Il y a toute une équipe." Et de nouveaux bénévoles se présentent pour aider la paroisse.
L'animation fait partie aussi des projets que le curé souhaite porter pour que la paroisse vive à travers ces moments musicaux. Françoise Gentili est chargée de l'animation. "Elle prépare les messes à travers tous les chants, le déroulé de la messe et fait aussi l'animation pour guider les paroissiens dans le chant."
Parmi les enfants de l'église, certains sont musiciens donc il n'est pas impossible qu'ils animent la messe avant la fin de l'année. "Il faut que ça soit la vie et se laisser bousculer dans nos habitudes."
Pour les fêtes de Noël, Ange-Marie Bastelica souhaite installer une crèche à l'entrée de l'église. Pour Noël, une messe sera célébrée à la chapelle des Grecs à 17h le 24 décembre et au Sacré Coeur à 19h. La messe du 25 décembre se déroulera à 11h au Sacré Coeur.
Ange-Marie Bastelica souhaite aussi remettre en route la cloche de la chapelle de la Miséricorde "pour célébrer la joie lors de mariages (près de 15 sont prévus), des baptêmes et pour annoncer la messe du dimanche." La chapelle des Grecs sonnent les heures en ce moment mais elle devrait elle aussi faire l'objet d'une intervention pour fonctionner de manière pérenne, avec "l'appui municipal puisque ce sont eux les maîtres d'œuvre."
Depuis la rentrée de septembre, tout s'est organisé. L'aumônerie a redémarré, "pour la catéchèse, nous avions 8 enfants et nous en sommes à plus de 30 aujourd'hui. L'éveil à la fois, ce sont les petits de 3 à 5 ans. Une fois par mois, les 8 enfants sont accueillis à la paroisse pendant une heure avec Francoise Gentili. Ils dessinent, ils chantent, ils apprennent à prier, à faire le signe de croix, ils découvrent." Un vendredi par mois, un temps d'adoration est organisé suivi de l'Eucharistie. "Le vendredi est le jour du Sacré Coeur de Jésus donc nous célébrons cette messe à cette intention." Sans oublier l'accompagnement des fiancés, les baptêmes et mariages...
Derrière la paroisse, il y a toute une équipe de bénévoles qui aide au fonctionnement et à la dynamique de la paroisse : trésorerie, catéchistes "heureusement qu'elles sont là", aumônerie, rosaire à la chapelle des Grecs, chants et déroulé de la messe, aide à l'autel. "Seul, on ne peut rien faire. Il y a toute une équipe." Et de nouveaux bénévoles se présentent pour aider la paroisse.
L'animation fait partie aussi des projets que le curé souhaite porter pour que la paroisse vive à travers ces moments musicaux. Françoise Gentili est chargée de l'animation. "Elle prépare les messes à travers tous les chants, le déroulé de la messe et fait aussi l'animation pour guider les paroissiens dans le chant."
Parmi les enfants de l'église, certains sont musiciens donc il n'est pas impossible qu'ils animent la messe avant la fin de l'année. "Il faut que ça soit la vie et se laisser bousculer dans nos habitudes."
Pour les fêtes de Noël, Ange-Marie Bastelica souhaite installer une crèche à l'entrée de l'église. Pour Noël, une messe sera célébrée à la chapelle des Grecs à 17h le 24 décembre et au Sacré Coeur à 19h. La messe du 25 décembre se déroulera à 11h au Sacré Coeur.
Des événements à venir
Ce dimanche, à la chapelle des Grecs à 9h30, "la messe sera musicale avec le saxophoniste Paul Mancini. La Sainte-Cécile a lieu samedi et dimanche, c'est le Christ Roi de l'Univers. C'est à cette occasion aussi qu'il sera là pour fêter en même temps la fête des musiciens et le Christ Roi de l'Univers. Il interviendra musicalement dans cette célébration eucharistique."
Le dimanche d'après, le 30 novembre, "on entre dans le temps de l'Avent, on se prépare à Noël. On va à nouveau recevoir l'orchestre Aria de Pierre Deiana avec deux groupes qui vont venir accompagnés cette eucharistie. Ils feront l'animation au niveau des chants."
Les Scouts Gruppu di Corsica - Stella Maris viendront animer deux messes, le dimanche 1er février au Sacré Coeur puis le dimanche 15 mars à la chapelle des Grecs.
Trois conférences seront proposées lors du carême par Pierre Tardi sur la doctrine sociale de l'église les vendredis 27 février, 13 mars et 27 mars à 18h30 au Sacré Coeur. "J'espère que les gens seront nombreux pour s'informer et se nourrir".
Le dimanche d'après, le 30 novembre, "on entre dans le temps de l'Avent, on se prépare à Noël. On va à nouveau recevoir l'orchestre Aria de Pierre Deiana avec deux groupes qui vont venir accompagnés cette eucharistie. Ils feront l'animation au niveau des chants."
Les Scouts Gruppu di Corsica - Stella Maris viendront animer deux messes, le dimanche 1er février au Sacré Coeur puis le dimanche 15 mars à la chapelle des Grecs.
Trois conférences seront proposées lors du carême par Pierre Tardi sur la doctrine sociale de l'église les vendredis 27 février, 13 mars et 27 mars à 18h30 au Sacré Coeur. "J'espère que les gens seront nombreux pour s'informer et se nourrir".
L'histoire de l'église du Sacré Coeur
L’église du Sacré-Cœur a été construite au lendemain de la guerre à l’initiative de Monseigneur Simeoni, évêque d’Ajaccio.
Elle a été construite en hommage aux morts de la Grande guerre. Un livre d’or consigne les noms des 351 Ajacciens morts pour la patrie. En construisant cet édifice, le second objectif était celui de satisfaire le vœu solennel fait par tous les évêques de France, au moment les plus critiques de la France, de fêter Jésus dans son Sacré-Cœur. La construction s’est donc inscrite dans ce mouvement de ferveur religieuse, autour de la dévotion du Cœur Sacré de Jésus. Enfin, la construction devait répondre au nouveau besoin, celui d’une église de proximité dans un quartier en plein développement. Monseigneur Simeoni lança une souscription auprès de tous les fidèles Corses qui répondirent avec générosité. Il put ainsi le jour de Pâques 1924, poser la première Pierre. Son successeur, Monseigneur Rodie, poursuivit le projet initié. Il fit de nouveau appel à la générosité des Corses et des Continentaux et la construction a pu être achevée. Le 7 juin 1929, l’église est consacrée, c’est la fête du Sacré-Cœur. L’église est remarquable par l’allure néo byzantine de ses formes et par le décor de sa façade, œuvre de Robert Jacquemyns. La chapelle, quant à elle, se situe entre l’église et le bâtiment de l’évêché.
L’église du Sacré Coeur se compose d’une seule nef de 32m de long sur 12 de large, d’une voûte en berceau et de doubles fenêtres étroites et cintrées. La grande sobriété de l’intérieur du bâtiment est relevée par plus d’une douzaine de vitraux, œuvre du maître verrier parisien Valentine Reyre.
On doit sa façade au frère Robert Jacquemyns. Cette façade est parcourue de mâchicoulis, ornés de bas-reliefs, représentant des personnages de l’Ancien testament qu’il a moulé : les quatre Evangélistes, les Apôtres, les Martyrs, Saint-Joseph et Sainte-Marie. Sur la partie supérieure du fronton, des personnages de l’Ancien testament ont été sculptés sur fond de mosaïque d’or. L’ensemble est surmonté par une statue du Sacré-Cœur, adossée à une croix monumentale.
Le 17 mai 1935, l’église a été bénie et inaugurée par le Cardinal Verdier en présence de Monseigneur Rodie, mais aussi des évêques de Marseille et de Nice, du maire d’Ajaccio Monsieur Paoli et de tous les dignitaires de l’église de Corse.
Elle a été construite en hommage aux morts de la Grande guerre. Un livre d’or consigne les noms des 351 Ajacciens morts pour la patrie. En construisant cet édifice, le second objectif était celui de satisfaire le vœu solennel fait par tous les évêques de France, au moment les plus critiques de la France, de fêter Jésus dans son Sacré-Cœur. La construction s’est donc inscrite dans ce mouvement de ferveur religieuse, autour de la dévotion du Cœur Sacré de Jésus. Enfin, la construction devait répondre au nouveau besoin, celui d’une église de proximité dans un quartier en plein développement. Monseigneur Simeoni lança une souscription auprès de tous les fidèles Corses qui répondirent avec générosité. Il put ainsi le jour de Pâques 1924, poser la première Pierre. Son successeur, Monseigneur Rodie, poursuivit le projet initié. Il fit de nouveau appel à la générosité des Corses et des Continentaux et la construction a pu être achevée. Le 7 juin 1929, l’église est consacrée, c’est la fête du Sacré-Cœur. L’église est remarquable par l’allure néo byzantine de ses formes et par le décor de sa façade, œuvre de Robert Jacquemyns. La chapelle, quant à elle, se situe entre l’église et le bâtiment de l’évêché.
L’église du Sacré Coeur se compose d’une seule nef de 32m de long sur 12 de large, d’une voûte en berceau et de doubles fenêtres étroites et cintrées. La grande sobriété de l’intérieur du bâtiment est relevée par plus d’une douzaine de vitraux, œuvre du maître verrier parisien Valentine Reyre.
On doit sa façade au frère Robert Jacquemyns. Cette façade est parcourue de mâchicoulis, ornés de bas-reliefs, représentant des personnages de l’Ancien testament qu’il a moulé : les quatre Evangélistes, les Apôtres, les Martyrs, Saint-Joseph et Sainte-Marie. Sur la partie supérieure du fronton, des personnages de l’Ancien testament ont été sculptés sur fond de mosaïque d’or. L’ensemble est surmonté par une statue du Sacré-Cœur, adossée à une croix monumentale.
Le 17 mai 1935, l’église a été bénie et inaugurée par le Cardinal Verdier en présence de Monseigneur Rodie, mais aussi des évêques de Marseille et de Nice, du maire d’Ajaccio Monsieur Paoli et de tous les dignitaires de l’église de Corse.
Contact de l'unité paroissiale Sacré Coeur et chapelle des Grecs
Mail : paroissesacrecoeur20000@gmail.com
Tél : 06 85 72 08 18
Les horaires des messes
La messe est donnée chaque jour au Sacré Coeur : lundi à 18h, mardi - mercredi - jeudi - vendredi à 8h, messe anticipée le samedi à 18h et messe dominicale à 11h. La messe se déroule le dimanche à la chapelle des Grecs à 9h30.
-
Un parent d’élève menace un professeur au collège du Taravu : 10 jours d’ITT et une plainte transmise au procureur
-
Météo - Equipements obligatoires pour franchir de nombreux cols insulaires
-
EN IMAGES - Premiers coups de froid et perturbations en Haute-Corse
-
U tempu in Corsica
-
Porticcio : nostalgie et élégance mécanique au 1er "Corse Auto Rétro"