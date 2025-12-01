Ajaccio - L'unité paroissiale du Sacré Cœur et de la Chapelle des Grecs porte de nombreux projets

L’église du Sacré-Cœur a été construite au lendemain de la guerre à l’initiative de Monseigneur Simeoni, évêque d’Ajaccio.

Elle a été construite en hommage aux morts de la Grande guerre. Un livre d’or consigne les noms des 351 Ajacciens morts pour la patrie. En construisant cet édifice, le second objectif était celui de satisfaire le vœu solennel fait par tous les évêques de France, au moment les plus critiques de la France, de fêter Jésus dans son Sacré-Cœur. La construction s’est donc inscrite dans ce mouvement de ferveur religieuse, autour de la dévotion du Cœur Sacré de Jésus. Enfin, la construction devait répondre au nouveau besoin, celui d’une église de proximité dans un quartier en plein développement. Monseigneur Simeoni lança une souscription auprès de tous les fidèles Corses qui répondirent avec générosité. Il put ainsi le jour de Pâques 1924, poser la première Pierre. Son successeur, Monseigneur Rodie, poursuivit le projet initié. Il fit de nouveau appel à la générosité des Corses et des Continentaux et la construction a pu être achevée. Le 7 juin 1929, l’église est consacrée, c’est la fête du Sacré-Cœur. L’église est remarquable par l’allure néo byzantine de ses formes et par le décor de sa façade, œuvre de Robert Jacquemyns. La chapelle, quant à elle, se situe entre l’église et le bâtiment de l’évêché.

L’église du Sacré Coeur se compose d’une seule nef de 32m de long sur 12 de large, d’une voûte en berceau et de doubles fenêtres étroites et cintrées. La grande sobriété de l’intérieur du bâtiment est relevée par plus d’une douzaine de vitraux, œuvre du maître verrier parisien Valentine Reyre.

On doit sa façade au frère Robert Jacquemyns. Cette façade est parcourue de mâchicoulis, ornés de bas-reliefs, représentant des personnages de l’Ancien testament qu’il a moulé : les quatre Evangélistes, les Apôtres, les Martyrs, Saint-Joseph et Sainte-Marie. Sur la partie supérieure du fronton, des personnages de l’Ancien testament ont été sculptés sur fond de mosaïque d’or. L’ensemble est surmonté par une statue du Sacré-Cœur, adossée à une croix monumentale.

Le 17 mai 1935, l’église a été bénie et inaugurée par le Cardinal Verdier en présence de Monseigneur Rodie, mais aussi des évêques de Marseille et de Nice, du maire d’Ajaccio Monsieur Paoli et de tous les dignitaires de l’église de Corse.



Les horaires des messes

La messe est donnée chaque jour au Sacré Coeur : lundi à 18h, mardi - mercredi - jeudi - vendredi à 8h, messe anticipée le samedi à 18h et messe dominicale à 11h. La messe se déroule le dimanche à la chapelle des Grecs à 9h30.