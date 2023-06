Ajaccio : L’opposition vent debout contre le projet de téléporté

Le conseiller municipal de Pà Aiacciu s’intéresse par ailleurs à l’utilité de cet équipement « dans un quartier où peu de personnes se rendent à pied ». De facto, il s’interroge sur l’opportunité de faire un détour pour aller se garer sur le parking de Saint-Joseph et prendre ensuite le téléporté. « Le trajet pour se rendre à l’hôpital prendra 12 minutes. En voiture, pendant les embouteillages, on met environ 15 minutes depuis Saint-Joseph. Cela me paraît donc curieux que des gens laissent leur voiture et ne tracent pas droit pour aller à l’hôpital », estime-t-il. Au-delà, il constate que le parking attenant au futur équipement ne fait que 200 places alors que « l’objectif du maire est de détourner le tiers des 40 000 véhicules qui croisent au carrefour de Saint-Joseph, ce qui fait 13 000 véhicules ».



Même son de cloche du côté de Jean-André Miniconi qui se dit perplexe sur l’utilité de l’équipement. « On voit que le téléporté part de nulle part pour n’arriver nulle part », souffle-t-il en comparant avec Toulouse où le téléphérique dessert des bouches de métro, la zone des facultés, ou encore un CHU, et avec Saint-Denis de la Réunion, où ce mode de transport se trouve en plein centre-ville. « Est-ce que finalement ce téléporté ne va pas devenir une curiosité touristique ? », se questionne Jean-François Casalta dans ce droit fil. En outre, les deux conseillers municipaux d’opposition regrettent l’absence de vision globale dans le projet ajaccien qui ne prend notamment « pas en compte la future pénétrante routière en cours venant de Caldaniccia ».



Enfin, avec sa casquette d’expert-comptable, Jean-André Miniconi soulève que le téléporté doit être financé à 70% par le PTIC. « On ne sait pas comment vont être financés les 30% restants », s’interroge-t-il en craignant un recours à l’emprunt. « Sur le fond, nous sommes très inquiets et nous demandons aux Ajacciens de s’exprimer en masse », martèle-t-il encore, tandis que Jean-François Casalta conclut : « Nous espérons que le préfet prendra un arrêté de refus à l’issue de l’enquête publique afin de stopper le projet. Nous aurons alors perdu 1,4 million d’euros. C’est une somme conséquente, mais cela nous évitera des pertes encore plus colossales derrière ».