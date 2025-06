Ajaccio : France services s’installe dans les locaux de La Poste aux Salines

La promesse d’un service public accessible à tous prend corps aux Salines. Ce vendredi matin, dans les locaux rénovés de La Poste, la 17ᵉ antenne France Services de Corse-du-Sud a été officiellement inaugurée en présence du préfet de Corse, Jérôme Filippini, du directeur régional de La Poste Jean-Philippe Poma, de représentants associatifs et de plusieurs habitants du quartier venus découvrir le lieu. « La promesse de faciliter l’accès aux services pour nos concitoyens est tenue, et incarnée ici », a déclaré le préfet en ouverture. « Nous sommes heureux d’inaugurer cette nouvelle France Services dans un quartier qui, comme tant d’autres en Corse, a besoin de cette présence de l’État. Il y a déjà une fréquentation qui montre que cela répond à un besoin. Et ici, dans la ruralité comme dans les quartiers urbains, nous essayons d’étoffer cette offre universelle qui facilite la vie des gens ».



Dans ce quartier populaire d’Ajaccio, la nouvelle structure s’adresse à tous les habitants, avec un accent particulier sur ceux qui peinent à accomplir leurs démarches en ligne ou à faire valoir leurs droits sociaux. Deux agents formés sont présents pour accueillir, orienter, et accompagner le public dans ses interactions avec douze opérateurs, de la CAF à l’Assurance maladie, en passant par les impôts, Pôle emploi ou l’association Inseme.



Un espace unique dans un quartier prioritaire

Pour La Poste, qui héberge la structure, l’initiative permet aussi de repositionner le bureau comme un point d’ancrage du service public local. « C’est une bonne chose pour La Poste, car cela nous permet de renforcer tous les services que nous rendons déjà à la population, notamment dans les quartiers prioritaires », souligne Jean-Philippe Poma. « Au-delà de notre mission classique, on va désormais accueillir douze opérateurs différents, très diversifiés — des services publics, mais aussi des associations. Cela va nous permettre d’apporter une réponse complète dans un seul lieu à l’ensemble du quartier ».



Dans une ville comme Ajaccio, marquée par des écarts d’accès aux droits entre quartiers, cette antenne prend une dimension particulière. Le choix des Salines ne doit rien au hasard. Classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, ce secteur concentre les défis sociaux et économiques sur lesquels les pouvoirs publics disent vouloir agir plus directement.





Depuis 2020, le gouvernement déploie le label France Services pour lutter contre le sentiment d’éloignement des citoyens vis-à-vis des administrations. En Corse, 35 structures sont aujourd’hui labellisées. Celle des Salines est l’une des rares à être installée en zone urbaine dense, avec pour mission d’apporter un soutien de proximité aux habitants pour toutes leurs démarches administratives, qu’il s’agisse de faire une demande de carte grise, d’obtenir un rendez-vous médical, ou de bénéficier d’un accompagnement social. L’ambition affichée est de combler les angles morts de l’action publique en allant au-devant des besoins. « Il y a une attente forte, une demande de contact humain. Nous ne devons pas laisser le numérique exclure ceux qui ne maîtrisent pas ces outils », a encore précisé le personnel sur place.