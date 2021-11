Ajaccio : Eric Fraticelli reçoit la médaille de la ville

"C'est la première fois qu'une mairie me fait un honneur, ça me touche énormément surtout comme ça, qu'Ajaccio accueille un Bastiais ! ", a lancé Eric Fraticelli l'oeil malicieux en recevant la médaille de la Ville d'Ajaccio ce vendredi 19 novembre. A ses côtés dans le splendide salon napoléonien on y retrouve le comédien Michel Ferracci avec lequel Pido joue dans Permis de Construire son premier film en tant que réalisateur. Didier Bourdon dans le rôle principal, Anne Consigny, Simon Abkarian, Veronique Volta et des visages de la série Mafiosa font aussi partie du casting de choc de ce long métrage dont la sortie nationale est prévu le 12 janvier.



« Emu et heureux » de recevoir la médaille de la Ville, Eric Fraticelli y voit la reconnaissance en Corse pour son travail, « cela fait déjà quelques décennies que je fais rire en Corse et au-delà ». Et on espère pour longtemps encore.