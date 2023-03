Ajaccio : "E strade di l'orientazione" pour aider 1400 élèves de 3e à s'orienter

C'est la première fois qu'une telle manifestation est organisée dans le département. Après le succès de la première édition de ce salon organisée en octobre dernier à Biguglia, à destination des collégiens de Haute-Corse, les institutions insulaires ont souhaité rééditer l'évènement dans le Sud. "E strade di l'orientazione" s'adresse à tous les élèves de 3e afin de leur faire découvrir la pluralité des choix qui s'offriront à eux au moment de décider de leur avenir.



"Ça s'inscrit dans un continuum de la découverte des métiers depuis la 5e où l'idée est de faire découvrir des professions et d'ouvrir leurs champs des possibles, en déconstruisant aussi les idées reçues qui peuvent exister, explique Jean-Philippe Agresti, recteur de la région académique de Corse. On sait par des études qu'un élève de 5e connaît en moyenne à peu près une vingtaine de métiers, ce qui est très peu en réalité. C'est pour ça qu'on veut leur permettre d'avoir un éventail de connaissance des métiers en tension et qui recrutent, ainsi que des différentes activités économiques pour valoriser tous les métiers de l'artisanat."



Au travers de six pôles d’activités sur les filières et formations proposées dans les établissements insulaires, les élèves pourront échanger et se renseigner sur un ensemble de professions de la menuiserie à la coiffure. "Les 1400 élèves du Pumonte ont été conviés à venir tout au long de cette semaine, précise Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'orientation présente pour l'inauguration de l'évènement. Il y a du professionnel, de l'apprentissage mais pas que, le supérieur est aussi là. Ça permet aux jeunes, à un moment où ils se posent des questions, d'avoir une meilleure visibilité sur leur choix de carrière."