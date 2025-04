Ajaccio : Cinq entreprises corses unies pour accélérer leur transition écologique

Cinq jours, sept ateliers, deux conférences, une table ronde et un accompagnement 100 % pris en charge : cette résidence, organisée par Issēho en partenariat avec la M3E, a tenu toutes ses promesses. Objectif : offrir aux entreprises locales un cadre structurant pour amorcer ou accélérer leur transition écologique.



Tourisme durable, économie circulaire, consommation responsable, performance énergétique… Les sociétés Corsicatours, Solideria, Gruppamentu di i Pastori Corsi, Giordani Génie Climatique et MIRA ont activement participé à cette aventure collective, posant un regard critique sur leurs pratiques et construisant des feuilles de route cohérentes et ambitieuses.







Une alliance inédite d’acteurs engagés

Le succès de cette édition repose en grande partie sur la mobilisation sans faille d’un large éventail de partenaires, publics et privés. Une coalition rare entre institutions, entreprises et acteurs territoriaux, tous animés par une volonté commune : faire de la durabilité un moteur de croissance pour l’économie corse.



Parmi les soutiens majeurs la M3E, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, la CCI de Corse, l’ADEME, EDF Corse, Corsica Linea, Zeendoc, le Crédit Agricole de la Corse, la Mutuelle de la Corse, la Brasserie Pietra et Emotum, ont tous contribué activement, que ce soit par le partage de savoir-faire ou la mise en réseau.