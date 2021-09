Ajaccio : Associ in festa a fait son retour sur la place du Diamant

"Le sport est un levier essentiel qui transmet entraide, respect et travail, des valeurs qui nous sont chères, a déclaré Stéphane Vannucci, adjoint au maire délégué au sport. Les jeunes ont été fortement impactés par la crise sanitaire au moment où ils forgent leur identité mais le sport et la culture sont des vecteurs d'interaction sociale".

Tous les clubs de sport de la ville s'étaient donc donné rendez ce samedi offrant démonstration mais aussi des essais aux jeunes. "Cet évènement est également l'occasion de rendre hommage au travail des acteurs du sport et de la culture y compris celui des bénévoles, a expliqué Jean-Marc Anton, vice président de la ligue corse de judo. Nous retrouvons sur cette rencontre la passion, la solidarité et l'amitié. C'est important. Au delà de cela nous avons bien sur notre accueil au public. Nous avons une cinquantaine d'enfants qui sont venus avec leurs parents pour se renseigner".



Si le sport est bien présent sur l'évènement, Associ in festa regroupe aussi les associations caritatives comme Inseme, et France Alzheimer. Plus loin, on retrouve les dispositifs d'accompagnement aux jeunes tels que la Coopérative d'Initiative Jeunes pour la création d'entreprises ou la Mission Locale.

Les loisirs ont ravi également le jeune public avec par exemple le club de jeux vidéos Nustrale Gaming, heureux de pouvoir être de nouveau sur le terrain. "La crise sanitaire nous a privé de l'organisation d'évènement, c'est donc avec plaisir que nous retrouvons nos membres et le public, a expliqué le Président Hugo Cannata. Nous serons prochainement à Bastia, les 23 et 24 octobre prochain sur Bastia Ville Digitale et nous aurons peut être une surprise pour nos adhérents d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir un local sur Ajaccio."

Une journée ludique et utile pour les ajacciens qui auront pu profiter du soleil en se renseignant sur les activités sportives et culturelles mais aussi auprès de celles qui oeuvrent pour l'entraide sociale.