Ajaccio : "Associ in Festa" revient ce 11 septembre sur la place du général de Gaulle

Cette année encore le 11 septembre c'est sur la place de Gaulle que les Ajacciens pourront choisir quelle activité pratiquer pendant l'année scolaire qui vient à peine de commencer. Sport, culture, loisirs, humanitaire, vie des quartiers, social, environnement, santé…, 80 clubs et associations de la ville impériale, très attachés à ce moment de partage et de convivialité, vous permettront de découvrir leurs pratiques par le biais d’animations, de démonstrations, d’initiations et de stands d’information, toutes activités confondues. Malgré les contraintes liées à la situation sanitaire, la Municipalité a décidé de maintenir sa « fête des associations » qui mettra en valeur la vitalité et le potentiel de plus de 80 associations et clubs inscrits à cette occasion. Une volonté jamais démentie de la Ville d’Ajaccio de mettre en lumière, plus particulièrement ce jour-là, les nombreuses actions et projets portés par tous ces acteurs de notre quotidien.



Infos pratiques : passe sanitaire port du masque obligatoires