Ajaccio : 700 visiteurs au Palatinu pour le festival Gengeek

Le coup d’envoi du festival Gengeek a été donné ce samedi au Palatinu d’Ajaccio, rassemblant de nombreux passionnés de gaming et de culture geek. Organisé par l’association Ludi-K, l’événement a séduit un large public, venu en famille, entre amis ou en solo, pour découvrir les stands de jeux, chiner des objets insolites et relever diverses quêtes interactives.



Un festival où le public devient acteur

« Nous existons depuis quelques années et ne cessons de nous développer, explique Laurent Bisgambiglia, membre organisateur. L’objectif de cet événement est de proposer un festival interactif où le public n’est pas seulement spectateur, mais véritablement acteur des deux journées. »

Dans cette optique, les visiteurs peuvent participer à des épreuves pour collecter des « tags », échangeables contre des lots. Un concept ludique qui renforce l’expérience immersive du festival.



Le cosplay à l’honneur

Parmi les animations phares, le cosplay occupe une place de choix. L’association La 20e Légion, spécialisée dans cette pratique consistant à incarner des personnages de fiction à travers costumes et mises en scène, était au rendez-vous. « Nous sommes une vingtaine de passionnés et participons régulièrement à divers événements, que ce soit des conventions spécialisées comme celle-ci ou des actions caritatives », explique son président, Jean-François De Peretti.



Un volet prévention autour du numérique

Si l’ambiance était résolument festive, la prévention avait aussi sa place. L’Udaf2a proposait ainsi un stand de sensibilisation aux dangers du cyberharcèlement à travers une expérience en réalité virtuelle. « Nous intervenons dans le cadre du dispositif Territoire Numérique Éducatif, en partenariat avec l’Académie de Corse », précise François-Xavier Costa, conseiller numérique. « Nos ateliers, déployés sur toute l’île, visent à informer parents et enfants sur des thématiques clés, comme les réseaux sociaux, les fake news et le cyberharcèlement. »

Le festival Gengeek se poursuit ce dimanche 30 mars de 10 h à 18 h, avec encore de nombreuses animations et surprises au programme.