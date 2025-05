Ajaccio : 500 élèves pour un championnat d’échecs devenu rituel scolaire

Ici, la concentration est reine. Les élèves, parfois âgés de seulement huit ou neuf ans, plongent dans l’élaboration de leurs stratégies. Un doigt hésite au-dessus d’une pièce, un regard se porte vers la pendule. Tout, dans l’attitude de ces jeunes joueurs, trahit l’intensité du moment. L’échec et mat n’est plus une expression abstraite, mais le but ultime d’un duel où chaque pion a son importance. Autour d’eux, parents et enseignants observent, retiennent leur souffle, scrutent en direct le respecte des règles de la logique, de la patience, de la gestion du stress, mais aussi de la défaite et du rebond.

Le championnat d’Ajaccio n’est pas qu’une simple compétition : c’est une fête éducative et collective où la pédagogie rencontre l’émotion. La Corse, terre d’échiquiers, fait ici la démonstration de son engagement en faveur du jeu d’échecs à l’école. L’affaire est sérieuse, portée par la Ligue corse, les institutions locales, la passion indéfectible des clubs. Ces enfants, formés dès le plus jeune âge, ne s’affrontent pas uniquement pour un trophée, mais pour le plaisir du jeu, la camaraderie et l’honneur de leur classe.