Ajaccio : 5 nuits impériales pour célébrer Napoléon

Vendredi 12 août – projection cinéma

Monsieur N.

La première des 4 soirées napoléoniennes est consacrée au 7ème art. Vous siègerez dans la plus belle salle obscure à ciel ouvert, le Grand Site de la Parata, pour assister à la projection du film Monsieur N. réalisé par Antoine de Caunes. Philippe Torreton incarne Napoléon Bonaparte.

Grand Site de la Parata à 21h45

Inscription obligatoire au 04.95.51.53.03 ou directement auprès de nos conseillers séjours à l’accueil de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio



Samedi 13 août – spectacle

Napoléon et la Garde Impériale

Au pied du monument du Casone, et sous l’œil de l’Empereur, assistez à la création de la Garde Impériale. Vous découvrirez comment des hommes ont quitté leurs travaux des champs pour les champs de bataille. Un spectacle crée par l’association des Chasseurs à Pied de la Garde Impériale, mêlant interludes musicaux et scénettes de théâtre.

Théâtre de Verdure du Casone (Place d’Austerlitz) à 21h30





Dimanche 14 août – concert et spectacle

Musiques d’Empire

Concert de l’Orchestre Aria

Place Foch à 19h00

Les Princes de l’Aigle

Sur la place de Gaulle (dite du Diamant) se dresse la statue équestre de Napoléon et ses frères. Mise en lumière, elle devient un personnage à part entière du spectacle et dévoile les personnalités de Joseph, Lucien, Louis et Jérôme. Ces derniers vous livreront l’impact qu’a eu l’ascension fulgurante et l’ambition de Napoléon sur leurs vies respectives.

Un spectacle écrit et mis en scène par Paul Grenier et interprété par la compagnie Thé à Trois.

Place de Gaulle (dite du Diamant) à 21h30



Lundi 15 août – bal et atelier danse

L’association Danses Impériales vous convie à un bal Empire ainsi qu’à un atelier de danse.

Parvis de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio à 18h00