Ajaccio : 340 000 € pour soutenir les commerçants du Diamant

Poussières, nuisances sonores et visuelles, manque de places de stationnement : depuis le 5 février 2024 et le lancement officiel des travaux du Diamant, les commerçants ajacciens du secteur souffrent. Après un an et demi de travaux bientôt, certains d’entre eux accusent des pertes d’exploitation à hauteur de 30% de leur chiffre d’affaires. C’est dans ce contexte morose, que la Ville d’Ajaccio a décidé de mettre en place une commission d’indemnisation en faveur des commerçants impactés, comme l’explique Alexandre Farina, premier adjoint : « Bien que la loi ne nous y oblige pas, car les collectivités ne sont pas tenues d’indemniser les commerçants lors de travaux d’intérêt public, nous avons fait le choix de les aider et de les accompagner financièrement » et ajoute « Cela fait six ans que nous avons lancé des chantiers dans toute la ville et on sait qu'il y a actuellement des désagréments et des difficultés dans un périmètre défini autour de l'Avenue de Paris et Eugène-Macchini. Nous sommes une mandature de projets, on agit pour la Ville d'Ajaccio mais nous restons également aux côtés de ces commerçants pour les aider à tenir jusqu'à la fin des travaux ».



Des aides financières allant de 7 300 à 157 000 €

Une aide directe financière, comme cela avait été le cas notamment pour des magasins autour de la place Campinchi, à Mezzavia ou encore aux Cannes et aux Salines. Présidée par un magistrat, assistée de deux experts-comptables, et deux élus de la Ville (Alexandra Farina et Pierre Pugliesi), cette commission a pour objectif d’évaluer les pertes de chiffre d’affaires liées aux nuisances des travaux. Réunie, le 9 juillet dernier, elle a finalement délibéré et attribué près de 340 000 euros au titre des pertes de l’année 2024 : « Pour la place Diamant, nous sommes allés plus loin que d’habitude, car nous avons pris l’initiative de solliciter les commerçants, en cours de travaux, pour qu’ils présentent des demandes provisoires, car sinon il fallait attendre la fin des travaux en 2026 ». Au total, dix commerces vont recevoir sous peu - dès le vote du conseil municipal entériné – une aide financière représentant 60% du montant qui leur a été attribué pour l’année 2024 pour des aides allant de 7 300 € à 157 000 €. Les 40% restant seront ensuite versés d’ici la fin de l’année. Plusieurs dossiers n’ont cependant pas été retenus ou n’ont pas été indemnisés par la commission pour diverses raisons : « Soit ils se trouvaient hors secteur, soit ils n’ont pas déposé les dossiers complets dans les temps, ou bien ces commerces ont été achetés pendant les travaux. Enfin, nous avons eu un cas où la société a réalisé un CA supérieur pendant les travaux à celui déclaré avant, et qui ne rentrait donc pas dans les critères d’éligibilité », justifie Alexandre Farina.