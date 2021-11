Ajaccio : 3 millions d’euros pour aider les propriétaires des Cannes-Salines à rénover leur logement

Huit résidences ont été ciblées : Binda, les Cannes, les Troènes, les Saules, les Peupliers, les Primevères, Cala di Sole et Candia l’Orangerie. En tout, 720 logements sont potentiellement concernés. « Il était important de ne pas laisser les copropriétés en marge des rénovations globales apportées aux quartiers », souligne Nicole Ottavy, adjointe au maire d’Ajaccio en charge de l’urbanisme. Construites dans les années soixante, elles souffrent souvent de problèmes d’isolation thermique et ne sont plus aux normes. « Aujourd’hui, il y a des situations de mal-logement et des personnes ne sont plus en sécurité chez elles », déplore Marie-Céline Battesti, directrice de l’habitat et du renouvellement urbain à la ville d’Ajaccio.